科技股續不振 那指連跌三日

在前一日科技股遭大幅拋售後，6日美股在震盪中繼續下跌。

道瓊工業平均指數 下跌170.64點或0.47%至3萬6218.45點。史坦普500指數下跌4.53點或0.%1收4696.05點。那斯達克綜合指數下跌19.31點或0.13%至1萬5080.86；那指前2個交易日下跌約4%。

投資 人繼續拋售高估值個股。特斯拉和Netflix分別下跌2.15%和2.51%。在大型科技股中，蘋果下跌1.67%。亞馬遜和Alphabet分別下跌0.67%和0.02%。然而，Meta Platforms上漲了2.56%。

隨著投資人6日繼續消化會議紀錄，10年期美國國債殖利率 在去年收於1.51%之後飆升至1.75%以上。

地區銀行Fifth Third和區域的漲幅分別達4.18%和4.86%。花旗上漲3.28%，富國銀行和美國商銀行均上漲逾2%。

由於原油價格上漲2%，能源股也提振市場。Diamondback Energy上漲4.69%，Devon Energy上漲3.78%，Occidental上漲2.99%。

在其他個股方面，在摩根史坦利調升評級後，Allbirds飆升12.23%；自11月上市以來，這支品牌股票一直在掙扎。

Walgreens Boots Alliance強勁的財報發布後一度走升，但收跌2.89%。與此同時，即使第3財季虧損，Bed Bath & Beyond仍大漲7.97%。