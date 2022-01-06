Nike告Lululemon侵專利

Nike提告指控Lululemon侵犯其家用Mirror健身設備和相關行動App的專利。Nike聲稱在1983年發明並提交了一項專利申請，用於確定跑步者的速度、距離、時間和消耗卡路里。此後還推出了一系列熱門的行動App。Lululemon則反駁指專利過度廣泛而無效。

寶鹼收購Tula Skincare

寶鹼宣布以未公開的價格收購Tula Skincare，為短短2個月內的第3件收購案，凸顯出這家消費性包裝產品(CPG)鉅子對高階美容產品線的重視程度。產業觀察人士指出，Tula去年銷售額為1.5億元。寶鹼去年11月收購Farmacy Beauty，12月又收購了護髮公司Ouai。

Allegiant買50架波音737 Max

廉航Allegiant Air計畫向波音採購50架737 Max飛機，價值50億元。Allegiant Air之前一直是法國空中巴士公司的忠實客戶。這筆意外的交易不僅扭轉了波音近來的頹勢，也代表Allegiant Air正在改變以低價購買二手機的策略。Allegiant Air目前擁有122架空巴客機，包含A319和A320兩種機型。

Lucid電動車 歐洲開賣

特斯拉競爭對手、電動車製造商Lucid計畫今年開始在歐洲銷售其汽車 。該公司4日在回應一位推特用戶有關一些Lucid新車主的照片是否在英國拍攝時，宣布其歐洲擴張計畫。該公司推文指出，「今年將開始向歐洲市場擴張。請繼續關注特定國家和地區的交車資訊。」

戴姆勒概念電動車亮相

德國汽車巨頭戴姆勒發表一款使用太陽能技術和生物材料製造的概念電動車Vision EQXX，充電一次充電可行駛超過1000公里（約621英里）。這款概念車有117個置於車頂的太陽能電池，有助提高汽車續航力；而車輛內裝則採用了一種名為Mylo的生物材料取代皮革。

房貸利率 9個月新高 需求降

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)季節調整後指數，2021年底房貸需求較2周前下降2.7%。30年期固定利率房貸平均利率從2周前的3.27%升至3.33%，為去年4月來新高。再融資申請較2周前下降2%，年減40%。然而，由於貸款市場持續疲軟，再融資占總申請數比率從前一周的63.9%升至65.4%。