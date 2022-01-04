CES主辦單位：2022消費電子銷售減緩 這些趨勢仍旺

Withings的智慧體重計包含神經評估、心電圖（ECG）量測等功能，將在拉斯維加斯消費電子展（CES）亮相。 歐新社

美國消費電子產品大展（CES）即將登場，主辦單位消費科技協會（CTA）發布報告預測，美國2022年消費電子產品零售銷售可望成長2.8%，但成長步調將比2021年的9.6%和2020年的7%明顯減緩。

巴隆周刊（Barron's）報導，過去兩年科技產品銷售呈現榮景，反映疫情期間數位科技備受企業和消費者倚重，以因應電子商務生意興旺和民眾在家上班、上學之需。

然而，CTA預測，2022年美國軟體與服務銷售可能僅成長6%，較2021年的11.4%大幅減速，而硬體銷售成長也可能從去年的9%銳減為1.8%。

CTA研究部副總裁Steve Koenig指出，科技硬體銷售持續受運費居高不下和半導體供應短缺影響。他說，數據顯示，2021年底半導體訂單交貨時間平均達到22周，較一年前縮短約12周。

他表示，美國半導體產業協會（SIA）的資料顯示，2022年晶片業產量將提高16%，增幅比2021年的8%擴增。但他也指出，真正的解決之道是建新晶圓廠，英特爾、台電等公司已著手進行，但仍需要數年時間。

Koenig在簡報時舉的資料顯示，消費者正「升級」所用的科技。例如，CTA的研究發現，52%的美國家庭如今已擁有4K超高畫質（ulltra HD）電視，比率高於一年前的36%。擁有筆電和膝上型電腦的人數從28%增至38%；智慧型家電擁有者比率從19%提高到26%；具連網功能的智慧電視如今已見於71%的美國家中，高於一年前的65%；家用遊戲機滲透率從48%增至53%。

展望2022年，Koeng列出以下科技趨勢：5G 採用率逐漸提高，包括工業物聯網（IIoT）在內；雲端 基礎設施、數位轉型和遠距上班等支出擴增；人工智慧（AI）和機器學習採用率日增，應用範圍從購買建議犯罪防治和工廠經營管理等，無所不包。

至於元宇宙（metaverse）話題，Koenig認為，願景成真的時點「比想像更近」，因為諸如雲端、5G和觸覺回饋（haptics feedback）等要素已到位。他預期，未來十年到20年期間，沉浸式數位體驗將愈來愈變得與現實生活密不可分。

2022年其他值得觀察的趨勢還包括：電動車、太空 科技、永續的能源和食品科技、智慧家庭與智慧城市，以及數位型健康穿戴式裝置及療法。