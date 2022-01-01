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消費者和散戶言行不一 美企盈餘、美股仍看漲

編譯湯淑君／綜合外電
美股史坦普500指數2021全年漲幅近27%，華爾街不乏值得歡慶的理由，但民調卻顯示散戶投資人對後市充滿憂慮。分析師認為，這種反差顯示美股可能還有上漲空間。 路透
美股史坦普500指數2021全年漲幅近27%，華爾街不乏值得歡慶的理由，但民調卻顯示散戶投資人對後市充滿憂慮。分析師認為，這種反差顯示美股可能還有上漲空間。 路透

若只看數字，2021年理應勾起美國民眾美好的回憶。就業機會多到任你挑、經濟成長十年來最旺，美股史坦普500指數全年漲幅近三成，多的是狂歡的理由。然而，意見調查卻顯示，市井小民和股民都不開心。

巴隆周刊（Barron's）報導，2021年密西根大學消費者信心指數下滑13%，跌到70.6，是2008年全球金融海嘯爆發最低年終水準，但那年史坦普500全年崩跌38%，跟2021年飆升近27%截然不同。

消費者信心冷冰冰，股市市況卻熱滾滾，兩者脫節程度這麼大，極為罕見。自1997年以來，有12個年頭美國消費者信心呈現下滑走勢，但其中僅七年史坦普500指數收跌，而且相對而言信心降幅也小。回顧2020年疫情爆發前，上一回消費者信心降幅達二位數且美股全年收紅是在2007年——那年經濟衰退已經展開，史坦普500全年小漲3%。

像2020年和2021年這樣，史坦普500指數全年漲幅都達二位數，且消費者信心一連兩年呈現二位數降幅的情況，前所未見。民眾顯而易見的顧慮包括：新冠變種病毒Omicron迅速傳播，掀起新一波疫情；通膨居高不下恐推升生活費等。

消費者信心低落，也反映經濟大環境很差嗎？從經濟數據看不出來。美國11月零售銷售年增18.2%；勞工部最新數據顯示離職率達2.8%，只比3%的紀錄高點略降，就歷史標準來看仍高，顯示對另謀他職很有把握。即使通膨率居高不下，對消費者似乎也未構成大麻煩。據Data Trek Research共同創辦人柯拉斯觀察，Google關鍵字搜尋「折扣」、「便宜」、「折價券」等字眼的查詢筆數其實不增反減。

這凸顯受訪者似乎「言行不一」。柯拉斯說：「不計其數的民調明白顯示，消費者對通膨憂心忡忡，但卻尚未反映在他們的行為上，比方說設法找便宜貨買。這對美國企業獲利展望是好消息，尤其是享有規模經濟優勢的大型企業。」

然而，股市投資人對現在的市況同樣顯得惴惴不安，這跟美股2021連續第三年交出二位數漲幅的氣勢很不搭調。美國散戶投資人協會（AAII）最新信心調查顯示，看多後市的受訪者占比已連續五周低於45%，儘管史坦普500指數仍守在50日均線之上。Sundial Capital Research分析師戈佛特指出，以往這種情況發生時，史坦普500指數傾向持續上漲，接下來三個月期間平均漲幅達4.6%。

一如消費者嘴裡說沒信心，卻未見消費行為轉變，投資人擔心股市前景，似乎還是繼續買股票。戈佛特認為，這對市場應是好兆頭。他說：「目前信心低落，但基於市況大致穩健，尤其在一年中的此時，顯示股價還會走高。」

但別指望美股未來上漲之路一片平坦無阻。聯準會（Fed）未來一年可能調升利率三次，而聯邦資金期貨市場推估3月就開始升息的機率超過50%，市場波動可能加劇。

那麼，美股還能買嗎？Jefferies策略師達比認為，基於利率可能持續低於通膨率和經濟成長率，只要借貸成本相對於美國公債而言沒有變得太高昂，股市仍是更佳的投資去處。

他在報告中寫道：「名目國內生產毛額（GDP）成長率仍將高於公債殖利率，這將確保股票表現超群。但信用利差（credit spread）引起關注，對商業模式較具挑戰性的公司將是試金石。」

史坦普500 指數 美股

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