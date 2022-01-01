Omicron衝擊美首季經濟成長預測腰斬 通膨情況恐惡化

Omicron變異株已影響美國許多經濟活動，新一年恐怕還會令人力短缺和物價上漲惡化。圖為紐約時報廣場跨年活動，多數參加者遵照規定全程佩戴口罩。中央社

2021年終節慶假期間，各地慶祝活動紛取消，數千架航班遭砍，遊輪之旅也受限。COVID-19的Omicron 變異株已影響美國許多經濟活動，新一年恐怕還會令人力短缺和物價上漲惡化。

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家克拉契金（Oren Klachkin）接受法新社訪問時指出，「我們已開始見到一些初步跡象，Omicron正對經濟產生衝擊，主要在一些最注重面對面互動的產業」，特別是餐廳酒吧這類服務業。

全球最大經濟體美國原本已準備將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 置之腦後，孰料到了跨年前夕，病毒再度發威攪局。一個月前冒出的高傳染力病毒株Omicron，造成單日新增確診病例飆升至空前高點，影響假期旅遊旺季。

2021年12月15至29日期間，美國通報的領海內新增病例數由先前2週的162例飆升至5013例，引發美國疾病管制暨預防中心（CDC ）警告民眾避免搭乘遊輪，即便已完整接種疫苗也一樣。國際郵輪協會（Cruise Lines International Association）則對此表示失望。

經濟學家表示，要將Omicron對經濟帶來的後果量化仍有難度。國際信評機構穆迪（Moody's）的分析師則考量Omicron衝擊，已將美國今年第一季經濟成長率預估由5%腰斬至2%左右。

正大聯合國際會計師事務所（Grant Thornton）經濟學家史萬克（Diane Swonk）在推特（Twitter）發文指出，擔心疫情擴散而使得聚會活動紛取消，餐廳訂位減少，「只是問題的一面」。

她警告，染疫人數攀升，使得雇主如今面臨更嚴重的人力短缺。「這不是新鮮事，只是因為Omicron而加重。」

確診人數揚升，意味有更多勞工因為染疫或有接觸史而必須隔離。這造成的人力短缺，恐怕會令美國經濟有一大部分癱瘓。

史萬克表示：「我們已見到我擔憂的情況開始出現，顯然這也是CDC憂慮的，即因為染疫而無法上班的人大增，甚至連必要服務都無法維持運作。」

最明顯的例子，是聖誕節假期間有數千架航班取消，原因是航空公司找不到足夠機組員人力。

一些經濟學家也憂心，若Omicron進一步打亂全球製造活動和交通，恐怕會使得已經來到接近40年高點的通貨膨脹進一步惡化。

史萬克說：「許多服務業和能源價格的漲勢可能已緩和，至少暫時如此；但目前確實存在一個風險，那就是變異病毒株現在令通膨升溫的可能性大於降溫。」