股指連漲三日 史指收創新高

主要股指23日連續第3日上漲，投資 人完全擺脫之前對omicron變種病毒 的擔憂。

道瓊工業平均指數 上漲196.67點或0.55%至3萬5950.56點。史坦普500指數上漲29.23點或0.62%至4725.79點，創下歷史新高，距盤中歷史高點不到0.4%。那斯達克綜合指數上漲131.48點或0.85%至1萬5653.37點。

即使成交清淡，但股市全面上漲。銀行股走高，大型科技股微軟和輝達也走升。

最新研究顯示omicron的住院風險低於其他新冠變種病毒，有助於提振投資情緒。

美國食品和藥物管理局(FDA)授予輝瑞口服藥丸的緊急使用授權，這是第一種針對該病毒的口服抗病毒藥物。FDA還於23日批准了默克公司的新冠抗病毒藥丸。

所有三大股指本周走高。道指上漲1.6%，史指上漲2.3%，那指上漲近3.2%。美股24日因聖誕節假期休市。

在經濟重新開放方面，航空公司和郵輪公司是本周最大的贏家。嘉年華公司自20日以來上漲16%。希爾頓全球本周上漲9.8%。

最新的經濟數據顯示經濟強勁，勞動力和支出趨勢有所改善，但通膨處於令人不安的水平。