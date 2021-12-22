馬斯克稱已賣出10%特斯拉持股 痛批加州萬萬稅

特斯拉執行長馬斯克周二表示，他已經實現出售個人所持特斯拉10%股份的目標，一面批評加州「課稅過重」。（美聯社）

特斯拉 執行長馬斯克 周二表示，他已經實現出售個人所持特斯拉10%股份的目標，一面批評加州「課稅過重」。

馬斯克在接受諷刺時事的網站Babylon Bee近一個小時的Podcast訪問，他說：「我賣掉了足夠的股票 ，達到10%左右，外加行使股票選擇權，我想在這裡說明得非常直白了。」

據美國證管會公告，馬斯克周二又行使200萬股的股票選擇權，並再出售近58.4萬股的特斯拉股票，使這一個多月出售的股票總數達到大約1,350萬股，但他一共得處分1,700萬股，才能達到他11月7日止所宣稱要賣出的10%持股。

與此同時，馬斯克也行使了股票選擇權，以每股約6.24美元的價格買進約1,640萬股特斯拉股票，實際上反而增加對特斯拉的持股。

11月7日當天，馬斯克在推特上發出一項調查，詢問網友是否認為他應該出售10%股份。他因這波售股進帳逾140億美元。

馬斯克周日晚上也在推特說，他今年將繳納110億美元的稅。如此看來，他最近賣出持股的60%要拿去繳稅。

馬斯克在Babylon Bee的訪談中說：「加州曾經是充滿機會之地，如今卻漸漸…可以說已成為三多之地，監管太過、立法太多、課稅太重。」

影片來源：YouTube