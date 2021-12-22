什麼是Web3？馬斯克、多爾西看法大不同

全球最知名的兩位科技億萬富翁特斯拉CEO馬斯克 (Elon Musk)和推特聯合創始人多爾西(Jack Dorsey)，本周先後對下一代互聯網「Web3」表達出他們看法。

雖然這個概念仍很模糊，但Web3、或稱為Web 3.0，已被支持者譽為以區塊鏈為基礎的的去中心化互聯網版本；區塊鏈是許多主要加密貨幣和非同質化代幣(NFT)背後的技術。全球各地眾多企業家正試圖設計和建構支持Web3的技術和協議。

繼Web1和Web2之後，Web3的支持者認為，當今的網路平台過於集中，並被少數大型網路公司控制，像是亞馬遜、蘋果、Alphabet和臉書 母公司Meta。這些公司控制了大量在網路上共享的數據和內容。

馬斯克19日在TikTok上發布了一則關比爾蓋茲(Bill Gates)在1995年接受大衛萊特曼(David Letterman)採訪的推文，並問道：「現在既然幾乎無法想像，未來又會如何？」

他接著說：「我並不是在暗示web3是真實的，它現在看來比較像是個行銷術語而非現實，只是想知道未來10、20或30年後會是什麼樣子。或許2051聽起來真的有夠瘋狂！」

一天後，馬斯克繼續推文：「有人看過web3嗎？我找不到。」

而讓Web3粉絲不爽的是，多爾西暗示它已被風投公司Andreessen Horowitz控制：「它已存在某處。」。Andreessen Horowitz是臉書的早期支持者和Web3的倡導者。

Web3的支持者大軍最終希望看到網路力量能掌握在人民手中，而非風險投資 人手中。他們認為，如果只讓少數公司或投資客來管理，可能規模過大且非常重要。

但多爾西認為，風投及其有限合夥人最終將擁有Web3。他在推特上發文表示，「它永遠不會逃脫它們的目標範圍。最終仍是個帶著不同標籤的中心化實體。」這引起了Web3概念粉絲的強烈反彈。