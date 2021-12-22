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專業聖誕老人賺快錢 一個假期最高進帳2萬元

財經新聞組／綜合報導
扮演聖誕老人也是一門賺錢的行業。（路透）
扮演聖誕老人也是一門賺錢的行業。（路透）

退休水管工卡薩諾瓦(Jorge Casanova)已經擔任專業聖誕老人大約7年。在聖誕節前幾個月，他會在佛羅里達州Hialeah的假日遊樂園聖誕老人魔法森林中向遊客致意並與人合影。

每年7月，卡薩諾瓦就開始蓄鬍，8月時將眉毛、鬍鬚和頭髮染成與聖誕老人相配的銀白色。他也開始不再控制飲食，正如他在LinkedIn上所言：「沒有人喜歡瘦瘦的聖誕老人」。

雖然他說扮演聖誕老人「本身就是一種獎勵」，但根據LinkedIn有關職業聖誕老人最新報告，這也是一項很賺錢的工作。

根據報告，LinkedIn上有55%的聖誕老人以此為正職。那些在假期兼職聖誕老人的大多是小企業主。

雖然傳說中的聖誕老人已近2000歲，但大多數現實中的聖誕老人有39.14%是嬰兒潮世代，也就是在1946年至1964年間出生的人。約有27%是千禧世代，出生於1981年至1996年間；緊隨其後生於1965至1980年間的X世代則占約19%。

但想成為聖誕老人，自備成本比預期高出許多。

亞特蘭大職業聖誕老人羅森塔爾(Rick Rosenthal)指出，一件高品質聖誕老人服裝售價在800到1200元之間。並還需購買其他配飾，包括眼鏡、靴子、皮帶和配飾，加起來至少要250到400元。還有其他經常性費用，如每次50-150元的乾洗費和鬍鬚漂白等個人美容，每季大約100-200元。

他說，從11月下旬持續到12月25日的假期，職業聖誕老人的預期收入約5000至8000元。經驗豐富者可能會賺到1萬5000元或2萬元，但「最多僅限於此」。

收入也取決於聖誕老人在何處以及表演時間有多長。根據勞工統計局數據，聖誕老人最「賺錢」的工作來自於在商場和攝影公司工作，在一個假期裡最多可賺2萬元。

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