辨識贏家DHQ股四特徵 投資科技成長股不用怕

美國科技大咖股過去5到10年是盤面最佳投資標的，其來有自，且具備未來表現持續鶴立雞群的優勢。路透

利率看升加上疫情疑懼一波波，使高成長型科技股最近波動劇烈，以致許多投資 人把科技股視為燙手山芋，不敢再碰。但一位擁有25年資歷的華爾街技術分析師認為，大可不必，只要憑四點特質辨認出極具漲相的優質股，可降低兩大投資風險，日後甚至有望收割豐碩的投資成果。

著有專書談論選股之道的Evercore ISI 研究主管馬漢尼（Mark S.F. Mahaney）表示，他長期追蹤的美國網路股獲利報酬極其可觀，例如影片串流龍頭Netflix自從掛牌上市迄今股價 已飆漲45,000%，亞馬遜 上市以來漲幅達166,000%；不過，泡沫爆掉的也多，如Blue Apron和Groupon上市後跌幅都達到90%。這些「成長股」的興衰起伏，可提供寶貴的選股教訓。

兩大風險

馬漢尼在財經網站MarketWatch撰文指出，投資高成長型科技股務必設法降低兩大風險。一是「基本面風險」，即營收和獲利不如預期的風險，不僅止於某季財報未達華爾街預期，營收成長急遽減緩和利潤率陡降也嚴重警訊，問題可能出在市場飽和、競爭壓力、管理層策略失誤，或其他因素。

另一個是「估值風險」。這種風險將造成某家公司估值倍數大減，或遭分析師大幅降級，可能反映基本面變化，或市場氛圍變得規避風險，例如發生在利率預期明顯轉變之時。

尋找DHQ

如何減輕風險？馬漢尼建議：物色「錯位的高優質股」DHQ（Dislocated High-Quality，簡稱DHQ）。所謂「錯位」，意指股價從前波高峰至少回跌20%至30%。但若之前股價急遽飆升100%，然後回落個20%至30%，「錯位」程度就不那麼大。

另一觀察重點是，目前股價比成長率「打折」的股票——預期本益比倍數小於每股盈餘預估成長率的個股。

馬漢尼說，憑他25年研究科技股的經驗，即使飛得最高的DHQ，像是亞馬遜、蘋果、Google母公司Alphabet和微軟，股價偶爾也會「錯位」。

四個特徵

馬漢尼說，DHQ幾乎總是盤面最出色的股票，表現通常已有很長一段時日（比方說兩年）凌駕大盤，而且具備四個特徵。

一，整體潛在市場大

「整體潛在市場」（Total Addressable Markets，簡稱TAM）是一家公司產品或服務瞄準的終端市場或潛在市場的總規模。舉例來說，Google的TAM是全球行銷支出，打從成立之初就面對上看1兆美元的TAM。這說明為何Google觸及250億美元營收運行速度（run rate）後，營收成長就能穩穩大幅超越同業（至少20%）。這情況很罕見，史上只有兩家公司能媲美：蘋果和亞馬遜。

二，有效的產品創新

投資界有句名言：過往績效不保證未來成功。馬漢尼認為，這句話套用在「產品績效」和「管理團隊」上，未必貼切。管理團隊若能持續開創出成功的產品，通常凸顯企業文化、組織結構或個人領導力必有傑出之處。

馬漢尼舉亞馬遜為例。這檔股票自首次公開發行股票（IPO）以來，表現就非凡，即使長期看多人士也承認該股「投機」色彩很濃。然而，到2007年或2008年，亞馬遜開始證明能從線上書店朝零售業各面向擴張，且觸角延伸至雲端運算和電子書閱讀器，甚至在這兩種市場的領導地位還愈來愈鞏固。這說服投資人相信，亞馬遜是產品不斷有效創新的公司，值得納為核心持股。

三，價值主張極有說服力

馬漢尼說，追蹤科技股25年的經驗告訴他 ，「以顧客為中心」的公司，長期表現往往能擊敗「以投資人為中心」的公司，無論從市占率或股票市值來看皆然。亞馬遜之所以能把起初稱霸線上零售業的eBay甩在後頭，其來有自：提供顧客更划算的價格、更多元的選擇、更便利的服務，即使犧牲利潤、投入更多資本，也在所不惜。

四，卓越的管理團隊

這一點或許最重要。找對管理團隊，通常股價不漲也難。

管理團隊「傑出」與否，實難評估，但仍有跡象可循。全世界市值名列前茅的公司，從蘋果到特斯拉，幾乎清一色是科技公司，幾乎都有一共通點：創辦人積極參與公司營運事務相當長的時期，通常20年以上。因此，物色一家由創辦人領導的公司，可能是第一個篩選標準。

第二個篩選條件，是管理團隊對產業展望有沒有願景。Netflix是絕佳範例。該公司執行長哈斯汀（Reed Hastings）在1997年共同創辦Netflix，直到十年後，影片串流對大多數家庭才是可行的選項；然而，哈斯汀團隊對家庭娛樂市場將如何演進深具前瞻力，而且眼光判斷精準。這是了不起的遠見。

第三個篩選條件，是有深厚的科技背景。要在消費者科技產業勝出，擁有豐富產業經歷的管理團隊是一大優勢。在這方面，雅虎（Yahoo!）這類公司雖風光一時，但錯失許多機會，難以維繫長期成功，便提供很好的教訓。

總之，參考這些篩選條件，挑選出「錯位的高優質股」，即可有相當的把握做長期投資。他預期，過去五到十年最佳的投資標的，如臉書（如今更名為Meta Platforms）、亞馬遜、Netflix、Google，在可預見的未來表現仍將鶴立雞群。依據這些擇股標準，Airbnb、Uber和Spotify，也值得推薦。