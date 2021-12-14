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尖牙股已不夠力 美股今年靠這5檔股票向上攻堅

編譯林聰毅／綜合外電
去年華爾街股市由臉書領軍的尖牙股（FAANG）撐盤，今年則換成以微軟為首的MANTA股帶領美股向上攻堅。美聯社
去年華爾街股市由臉書領軍的尖牙股（FAANG）撐盤，今年則換成以微軟為首的MANTA股帶領美股向上攻堅。美聯社

儘管對通膨和Omicron變種新冠病毒感到擔憂，但今年股市的表現可望再度亮眼，主要歸功於少數幾檔股票令人激賞的漲勢。

根據高盛的最新研究，自今年4月以來，微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）和谷歌母公司Alphabet等五檔股票對標普500指數報酬率的貢獻高達51%。 遠高於今年初的逾三分之一。

以往尖牙股（FAANG，包括臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google）的影響力受到廣泛討論，如今FAANG該退位了 ，改由 MANTA（微軟等五家公司英文名稱的字首）取而代之。

繼去年飆漲76%後，亞馬遜股價今年只漲6%；相形之下，標普500指數在同一期間躍升近26%。儘管線上購物欣欣向榮，但供應鏈問題以及為增聘與留住勞工而祭出的加薪措施，已侵蝕這位電商巨人的獲利。

Netflix股票的漲勢也難以為繼，在去年大幅67%後，今年只漲了13%。儘管「魷魚遊戲」（Squid Game ）等節目使公司業績大有斬獲，但投資人擔心，在其他串流服務的競爭下，Netflix能否維持訂戶增加的速度。

臉書（現已更名為Meta）的股價表現稍好一些，今年迄今跳漲了21%。但隨著投資人權衡監管威脅及這家社群網路轉向虛擬實境，該股今年的漲幅可能是2018年以來最差。

蘋果和Google的股價今年分別漲了35%和69%，已足以使其加入MANTA俱樂部。特斯拉也夠格上榜，繼2020年締造令人咋舌的743%漲幅後，這家美國電動汽車大廠的股價持續扶搖直上。隨著華爾街正在布局轉型綠能股，特拉斯股價今年初以來漲了44%。

晶片製造商輝達已擺脫了全球供應問題，去年的漲幅為122%，今年也有131%的優異表現。拜雲端事業蒸蒸日上之賜，微軟今年股價上漲了54%，優於2020年的表現。

CNN財經新聞指出，在研究為標普500指數提供動能的少數公司時，經常提到的一個問題是，當大盤漲勢集中在某幾檔股票時，市場會否容易受到這些股票拉回的影響。高盛認為，就目前而言，這種風險很低。因為目前的市場價格已反映美國聯準會（Fed）開始升息時的行情。該銀行並指出，借貸成本將維持在極低水平，而企業獲利也「繼續優於預期」。

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