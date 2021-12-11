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大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

財經簡訊

財經新聞組／整理

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nstacart總裁今年底卸任

Instacart總裁艾弗森(Carolyn Everson)表示將在今年年底卸任，距離她加入這家雜貨配送服務公司僅3個月。Instacart的最新高階主管人事異動始於廣告負責人達萊爾(Seth Dallaire)10月離職前往沃爾瑪。該公司之前自臉書、亞馬遜和谷歌聘請數位大型科技高管。

CEO辭職 Everbridge股價腰斬

軟體公司Everbridge宣布CEO梅雷迪思(David Meredith)的辭職令立即生效，其股價大跌45.39%。Everbridge的技術用於協助企業管理公安緊急情況，在疫情爆發的最初幾個月股價飆升。但11月在發布第3季財報後暴跌29%。Everbridge表示CEO的去職與公司財務、內控和任何事項都無關。

AMC高層拋售持股 股價大跌

在內部2名高管賣出大部分持股後，AMC Entertainment大跌6.86%。以財產規畫為由，CEO阿倫(Adam Aron)賣出965萬元的AMC股票，根據9日的監管文件，他於7日以每股30.86元的平均價格賣出31萬2500股。財務長古德曼(Sean Goodman)以約56.5萬元價格賣出1萬8316股所有持股。

Peloton產品置入慾望城市遭疑

Peloton的股票走勢受戲劇置入影響。這家聯網健身公司的健身飛輪出現在HBO Max《慾望都市》續篇關鍵情節中，該公司對這項消息的反應引發投資人對其形象處理的質疑。此外，其股票評級被調降，也引發其產品需求減弱的持續擔憂。

財報佳 甲骨文漲幅20年來次大

甲骨文2022財年第2季獲利和營收超過分析師預期，股價10日上漲15.6%，創2020年3月以來表現最好單日，也是20年來的第二大漲幅。單日使其市值增加近380億元，達到2806億元。上季該公司每股獲利1.21元，優於預期的1.11元；營收103.6億元，超過預期的102.1億元。

GM擬砸逾40億提升電動車產能

消息來源指出，通用汽車(GM)正考慮在密西根州的兩座工廠投資超過40億元，以提高其電動車產能。GM除與合作夥伴LG Energy Solution在Lansing附近建造一座耗資25億元的電池廠外，並考慮斥資20億元對底特律北部的Orion Township裝配廠進行大修，以生產下一代電動車。

股價 CEO 電動車

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