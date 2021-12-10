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葉倫：不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
美國財政部長葉倫。 美聯社
美國財政部長葉倫。 美聯社

美國財政部葉倫（Janet Yellen）今天表示，雖然一些小國被視為是藏匿黑錢或洗錢的主要避風港，但其實「有無數的非法資金」最終都進入美國金融體系中。

葉倫在「民主峰會」（Summit on Democracy）演講指出：「現在有個說法，說藏匿不法利得和洗錢的最佳處所，事實上是在美國。」

一般認為，瑞士或開曼群島（Cayman Islands）長期以來是各國監管機關查緝藏匿現金的重點所在。

但葉倫挑戰此一看法，她表示，大家都說貪腐或非法活動所得只送到那些「有著鬆散和秘密金融法歷史的國家」，事實上這些錢可能改而「經過或落腳在我們的市場中。」

葉倫強調，總統拜登政府本週提出反貪腐策略，包括擬定規則揭露空殼公司負責人與房地產所有人。

葉倫說：「美國有太多的金融黑暗處，為腐敗提供掩護，我們必須聚焦在他們身上。」

她提到，美國有些州允許設立空殼公司，且不必揭露誰是真正的公司負責人。

美財政部本週根據國會去年通過的「企業透明法」（Corporate Transparency Act）提出施行細則，要針對這些大部分企業「受益」的負責人建立資料庫，這些資訊可供執法部門和稅捐稽徵人員使用。

類似法規將適用於房地產交易，葉倫說：「因為許多貪污者可將錢藏在邁阿密或紐約中央公園的摩天大樓中」，她稱這是「81樓的自助洗錢店」。

葉倫說，這個「金融煉金術...正嘲諷我們自由且公平的制度。」

她也警示美國「破碎的稅賦體制」也藏污納垢，實際上讓這國家高所得者和大企業能夠逃漏稅。

葉倫 財政部 房地產

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