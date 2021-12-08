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芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

華爾街近日大跌沖刷 竟成反彈有利因素

財經新聞組／綜合報導

在最近席捲華爾街的大跌浪潮之後，美股連續二天反彈。在上周跌到最低點時，史坦普500指數只比11月創下的歷史高點低4%，所以損害似乎只是表面的。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，後果可能更糟，「深入表面之下觀察，就會發現與動力和成長相關的所有類股都出現大規模拋售，所有疫情時期的寵兒、很多旅遊和休閒的個股，無一倖免。」

史指在6日有近半數成份股處於修正區或更糟，距52周高點下跌至少10%。今年一些受打擊最嚴重的個股，像是Penn National Gaming、Biogen和Gap，更已從高點暴跌超過50%。

尤其是承受巨大拋售壓力的成長型類股。持有微軟和亞馬遜的IVW成長型ETF上周下跌超過2%，幾乎是史指跌幅的兩倍。

不過霍根說，表面上股市暗示會有更糟的拋售，其實對投資人更有利。股指本周急劇上漲，代表對omicron變種病毒和更傾鷹派的聯準會(Fed)的全新雙重利空因素的擔憂已經被淡化。

他說，它將為投資人提供更好的切入點，「因為估值會更趨合理。因此，整體估值肯定會在快速上的動能股、收入增加的個股中變得過度拉高，而且市銷比己由以前的30倍和40倍降至現在的約20到25倍，因此整體估值指標更好。」

例如，IVW ETF的遠期本益比在11月接近30倍。但至12月之後，它的預期本益比已降至28.6倍。

霍根說，「在11月估值看來過度拉高時，美股隨即對最近的兩個利空因素做出巨大的反應。所以這不僅是本周和上周，而是有關自11月達到頂點以來發生的事情。我認為經過一番衝擊之後，現在的股價水平已更加合理。」

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