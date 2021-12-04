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聖誕行情難現 宜覓防禦類股

財經新聞組／綜合報導

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)表示，12月的股市走勢可能會異常艱難。

他表示，雖然美股在一年的最後一個月通常會上漲，也就是所謂的「聖誕行情」，但某些例外正在成形，可以威脅歷史模式：「目前的確存在兩種不同走勢。大多數的被動投資人完全不知道。」「股價指數和大盤走勢存在巨大的落差。」

例如，即使那斯達克綜合指數距離歷史高點不到5%，但其大約五分之一的成分股跌至52周低點，近三分之二的交易價格低於其200日移動均線。

塔特羅說，「問題是這到底由底部回升還是由頂點下跌？」

由於沒有明確的答案，他專注於尋找獲利強勁、估值相對便宜且能夠在任何環境中上漲的個股，並點名CVS Health是最佳選擇：「它的表現一直就像一家零售商，而且事實上更深入醫療保健領域。」「這家公司不僅能夠承受經濟方面的重大挑戰，而且華爾街有朝一日會頓然醒覺，意識到它應該以醫療保健公司的角色進行評估。」

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)則表示，在對新冠病毒的擔憂和聯準會(Fed)收緊貨幣政策的速度快於預期之間，市場風險的確在上升，「這並不意味著不會出現某種形式的聖誕行情，但可能幅度較小。」「投資人需要多做一點防禦。」

他的建議是利用能源精選產業SPDR基金(XLE)投資能源類股，「能源股的表現一直優於西德州中質石油(WTI)的走勢；XLE距近期高點不到7%，而WTI已下跌20%。」

馬利說，「XLE還沒有真正超賣，但可能順勢下跌並測試52元附近的200日移動均線。」「我認為這將為能源類股創造一個很好的買入機會，而且將繼續像去年一樣表現出色。」

XLE 3日下跌0.79%至55.14元。

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