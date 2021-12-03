omicron衝擊減弱 道指升逾600點

繼前一交易日因omicron變種病毒 引發大跌後，美股2日大幅反彈，周期性類股收復近期的部分跌幅。

道瓊工業平均指數 上漲617.75點或1.82%至3萬4639.79點，受惠於波音上漲7.54%。史坦普500指數上漲64.06點或1.42%至4577.1點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲127.27點或0.83%至1萬5381.32點。小型股指標羅素2000指數上漲2.7%。

航空股、賭場股和能源股領漲，從1日的暴跌中反彈。達美航空上漲9.28%，米高梅度假村上漲7.65%，希爾頓全球上漲7.41%。挪威郵輪公司上揚7.7%。西方石油 (Occidental Petroleum)和貝克休斯(Baker Hughes)分別上漲2.42%和2.48%。

在中國批准737 Max恢復飛行後，道指成分波音上漲7.54%。

投資人繼續關注新的omicron變種病毒的發展，該病毒於1日在美國現身。第二起omicron病例2日出現。明尼蘇達州公共衛生當局報告一名最近前往紐約市的居民感染病毒。

白宮收緊旅遊規定，要求入境旅客提供出發前24小時內的檢測結果。

美國商銀指出，對於史指而言，12月向來是強勁的月份，史指自1936年以來平均上漲2.3%，79%的時間為上揚。

道指本周下跌0.7%；史指和那指分別下跌0.4%和0.7%。