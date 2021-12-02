上周房貸利率 7個月新高

上周房貸利率再次明顯上漲，導致需求大幅下降，但在本周出現omicron變種病毒後，情勢再度逆轉。上周，符合上限54萬8250萬元貸款 餘額規定的30年期固定房貸平均利率從3.24%升至3.31%，首付20%貸款分數從0.36升至0.43。抵押貸款銀行家協會(MBA)指出。這是今年4月以來最高水平。

11月ADP新增就業53.4萬

薪資調查公司ADP的最新報告顯示，即使擔心通膨上升以及疫情可能延緩冬季經濟成長，但11月新增就業數以強勁速度增加。11月私人招聘人數增加53.4萬人，優於道瓊估計的50.6萬人，勞動市場似乎越來越趨緊。總數較10月下修後的57萬有所下降。

無懼晶片短缺 GM 調高財測

即使全球半導體晶片短缺導致汽車庫存耗盡和工廠關閉，通用汽車(GM)仍根據強勁的定價能力和彈性的消費者需求，小幅提高2021年獲利預期。GM現在預測今年獲利上看140億元，高於由100億至110億元調升至115億至135億元的財測。

漢堡王 簡化菜單 加快得來速

漢堡王的轉型方案重點將放在減少菜單選項，以加速得來速車道運作。漢堡王並不是今年唯一一家得來速時間放慢的速食連鎖店，SeeLevel HX的年度調查發現，與一年前相比，客戶在得來速車道上的停留時間增加近半分鐘。漢堡王沒有具體說明哪些項目會被取消，但表示目標是簡化操作。

GM、浦項化學合資電池廠

通用汽車(GM)將與南韓浦項化學公司(Posco Chemical)簽署一份不具約束力的意向書，成立一家全新合資企業，生產電動車電池所需的關鍵材料，以控制供應鏈並減少未來中斷可能性。兩家公司計畫於2024年在北美開設一家新廠，提供GM電動車所需電池加工的關鍵材料陰極活性材料(CAM)。

企業股東 今年售股690億

CEO和企業內部人士在2021年賣出創紀錄的690億元股票，因為即將加稅和高股價鼓勵許多人獲利了結。根據InsiderScore/Verity統計，截至11月30日，內部人士售股額較2020年增加30%達690億元，較10年平均水平增加79%，這還不包括大型法人的售股額。