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Salesforce挫12% 創疫情以來最大跌幅

財經新聞組／綜合報導

Salesforce股價1日暴跌11.74%至251.50元，為2020年3月新冠疫情爆發以來最大跌幅。

該公司的第4財季獲利財測令人失望，讓優於預期的第3季業績以及將泰勒(Bret Taylor)晉升與班尼歐夫(Marc Benioff)並列聯合CEO的聲明相形見絀。

Salesforce在財報中表示，12月當季每股獲利將下降72至73分，低於平均預期的81分。但Salesforce將其營收預期調升至72.2億元至72.3億元之間，與72.2億元的預期大致相符。

Atlantic Equities分析師在報告中寫道，Salesforce的財測「可能反映出管理層的保守心態」。

分析師寫道，第3季「業績穩健」，建議買進，「然而，在過去6個月的強勁上漲之後，略微令人失望的財測可以暫時喘口氣。」

在1日下跌之後，Salesforce股價在過去6個月上漲6.6%，落後於漲幅7.4%的史坦普500指數。

在財報電話會議上，Salesforce高管對第4季感到樂觀，預計營收將成長24%，得益於Slack 2.85億元的銷售額。Salesforce於7月以超過270億元價格收購這家通訊軟體公司。

Salesforce上次股價最大跌幅出現在2020年3月16日，當時股價暴跌16%。當天美股出現1987年10月崩盤以來的最大跌幅。

股價 營收 分析師

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