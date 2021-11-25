通膨率達30年新高 Fed：通膨若續升 準備隨時升息

Fed會議紀錄顯示隨時可以升息。（歐新社）

聯準會(Fed)官員在11月初的會議上表達出對通膨的擔憂，並表示如果物價繼續上漲，願意馬上升息 。

會議紀錄展示出對通貨膨脹的熱烈討論，成員們強調如果情況繼續升溫，他們願意採取行動。

會議紀錄指出：「多位與會者指出，如果通膨繼續高於與委員會目標一致水平，委員會應準備好調整資產購買步伐，並比目前預期的更早提高聯邦基金利率 的目標範圍。」

官員們強調對陸續發布的各項數據採取「耐心」態度，這些數據顯示通貨膨脹率達到30多年來最高水平。

但他們也表示，將「毫不猶豫地採取適當行動，以應對對其長期物價穩定和就業目標構成風險的通膨壓力。」

在11月3日結束為期2天的會議之後，聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布將開始削減每月購買至少1200億元美國 國債和抵押貸款支持證券(MBS)的債券購買計畫。

FOMC在會後聲明表示，經濟的「實質性進一步進展」將允許每月減少150億元的購買量，其中100億元是美國國債，50億元是MBS。聲明表示，至少12月前就會展開，並會繼續推進直到計畫結束，可能在2022年春末或夏初。

會議紀錄指出，某些FOMC成員希望更快為升息預留餘地，「有些與會者建議，每月淨資產購買速度降低超過150億元是合理的，以便委員會更能調整聯邦基金利率的目標範圍，尤其是在通膨壓力之下。」

自11月會議以來，通膨情勢更形嚴峻。在之前的升息周期中，Fed提高利率以對經濟降溫。但Fed官員表示，願意讓通膨暫時高於正常水平以改善就業狀況。

不過，市場預計Fed將採取更激進的做法。

押注短期利率未來合約的交易員表示，Fed將在2022年以每次25個基點的幅度升息3次，不過目前官方預測明年升息不超過1次。然而，市場波動很大，隨時可能會根據Fed發出的訊號迅速變化。