被視為金融創新主導者 Fed異議者布雷納德將任副主席

鮑爾和布雷納德（左）被提名為Fed正副主席。（路透）

布雷納德(Lael Brainard)一直是聯準會(Fed)中的異議分子。作為7位Fed理事之一，她常常反對其他一致通過的撤銷金融監管動議。

在她2018年第一次提出反對意見前，自2011年以來沒有任何理事提出異議。在2018年之後，也只有另外3人曾提出異議。她在2020年提出12次異議。

拜登 選擇現年59歲的布雷納德擔任Fed副主席，這是世上最強大的財經職位之一，也是Fed主席的明顯繼承人。拜登提名主席鮑爾 (Jerome Powell)繼續領導Fed。

Fed副主席的工作影響利率設定、就業與通膨的平衡，以及對摩根大通、美國 商銀和富國銀行等美國最大銀行的監管方向。

在宣布之前幾天，普遍認為布雷納德可能出任更高職位。但共和黨籍的鮑爾因2020年採取行動向經濟注入大量現金，力挽美國經濟，因此贏得兩黨領導人的高度評價。

此外，華爾街也推測布雷納德也可能被任命為負責銀行監管的副主席，但白宮表示，總統將在12月時宣布該職位的候選人。

Evercore ISI中央銀行戰略主管古哈(Krishna Guha)表示，「雖然布雷納德這次錯過最高職位，但被提名為貨幣政策副主席而非銀行監督和監管副主席，讓她更普遍視為將躋身Fed決策核心，並成為潛在的未來Fed主席或財政部長。」

PNC首席經濟學者佛契(Gus Faucher)表示：「如果不是重新提名鮑爾，布雷納德是拜登的明顯選擇。」「鮑爾和布雷納德在貨幣政策上的分歧很小，但布雷納德對銀行業的態度普遍比鮑爾更嚴格。布雷納德被任命為副主席而非銀行監管副主席，有點出人意料。」

布雷納德也推動數位美元的發展，並被視為Fed金融創新的主導者。她在春季會議上表示，由中央銀行背書的加密貨幣可以更輕鬆地為近五分之一的被認為「銀行存款不足」的美國人提供服務。