我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

被視為金融創新主導者 Fed異議者布雷納德將任副主席

財經新聞組╱綜合報導
鮑爾和布雷納德（左）被提名為Fed正副主席。（路透）
鮑爾和布雷納德（左）被提名為Fed正副主席。（路透）

布雷納德(Lael Brainard)一直是聯準會(Fed)中的異議分子。作為7位Fed理事之一，她常常反對其他一致通過的撤銷金融監管動議。

在她2018年第一次提出反對意見前，自2011年以來沒有任何理事提出異議。在2018年之後，也只有另外3人曾提出異議。她在2020年提出12次異議。

拜登選擇現年59歲的布雷納德擔任Fed副主席，這是世上最強大的財經職位之一，也是Fed主席的明顯繼承人。拜登提名主席鮑爾(Jerome Powell)繼續領導Fed。

Fed副主席的工作影響利率設定、就業與通膨的平衡，以及對摩根大通、美國商銀和富國銀行等美國最大銀行的監管方向。

在宣布之前幾天，普遍認為布雷納德可能出任更高職位。但共和黨籍的鮑爾因2020年採取行動向經濟注入大量現金，力挽美國經濟，因此贏得兩黨領導人的高度評價。

此外，華爾街也推測布雷納德也可能被任命為負責銀行監管的副主席，但白宮表示，總統將在12月時宣布該職位的候選人。

Evercore ISI中央銀行戰略主管古哈(Krishna Guha)表示，「雖然布雷納德這次錯過最高職位，但被提名為貨幣政策副主席而非銀行監督和監管副主席，讓她更普遍視為將躋身Fed決策核心，並成為潛在的未來Fed主席或財政部長。」

PNC首席經濟學者佛契(Gus Faucher)表示：「如果不是重新提名鮑爾，布雷納德是拜登的明顯選擇。」「鮑爾和布雷納德在貨幣政策上的分歧很小，但布雷納德對銀行業的態度普遍比鮑爾更嚴格。布雷納德被任命為副主席而非銀行監管副主席，有點出人意料。」

布雷納德也推動數位美元的發展，並被視為Fed金融創新的主導者。她在春季會議上表示，由中央銀行背書的加密貨幣可以更輕鬆地為近五分之一的被認為「銀行存款不足」的美國人提供服務。

鮑爾 美國 拜登

上一則

3D列印意外暴紅 成零件斷鏈救星

下一則

百信銀涉壟斷挨罰 中國銀行業反壟斷第一案

延伸閱讀

美前財長桑默斯 呼籲新年過後「儘快升息」

美前財長桑默斯 呼籲新年過後「儘快升息」
被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登
拜登2024拚連任總統？白宮發言人：「他正有此意」

拜登2024拚連任總統？白宮發言人：「他正有此意」
鮑爾獲拜登提名續掌聯準會 7觀察家這樣看

鮑爾獲拜登提名續掌聯準會 7觀察家這樣看

熱門新聞

近來汽油價格飆漲促使更多美國消費者前往售價比一般加油站便宜的好市多加油 。美聯社

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

2021-11-21 09:56
美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

2021-11-17 09:26
在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司，獲致了豐厚報酬。（路透）

供應鏈混亂讓華爾街賺大錢 航運股好日子還有多長？

2021-11-18 23:42
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

2021-11-18 10:08
亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

亞馬遜若分拆 貝佐斯身價再添900億美元

2021-11-20 07:11
在全球市值最大晶片製造商輝達(Nvidia)和多家零售商公布強勁的獲利業績後，史坦普500指數震盪走升。(美聯社)

輝達推升科技 史指震盪翻升

2021-11-18 16:43

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭