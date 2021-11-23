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Fed人事異動拉升利率 科技股壓低股指

財經新聞組／綜合報導

美股尾盤暴跌，扭轉了之前拜登總統選擇鮑爾繼續領導聯準會(Fed)的大漲走勢。

道瓊工業平均指數上漲17.27點或0.05%至3萬5619.25點，盤中一度大漲逾300點。史坦普500指數下跌15.02點或0.32%至4682.94點。那斯達克綜合指數下跌202.68點或1.26%至1萬5854.76點。史指和那指盤中一度觸及歷史高點。

白宮宣布Fed人事決定後，銀行股和國債殖利率走高。摩根大通上漲2.12%，而摩根史坦利上漲2.5%。利率上升似乎壓低了一些科技股，當殖利率走高時，科技股的未來收益對投資人的吸引力降低。

至於其他個股，特斯拉上漲1.74%，CEO馬斯克表示Model S Plaid版可能於2022年春季在中國推出。

在FDA上周批准為所有美國成年人提供加強劑接種後，Moderna繼續上漲7.17%。

在利空方面，動視暴雪(Activision Blizzard)下跌0.29%，報導指稱CEO科蒂克(Bobby Kotick)表示如果無法修復公司文化，他將考慮辭職。據傳科蒂克對企業組織內性行為不端事先知情。那指因Netflix和Etsy下跌而受到打擊。

美股將於25日感恩節休市。26日則難美東時間下午1點提前收盤。

殖利率 指數 美股

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