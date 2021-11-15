客戶投資怪點子 理財顧問忙接招

人們找理財顧問往往是徵詢專業意見、委託投資 ，但有時，投資人很有主見，提出古怪點子要求理財顧問代為操作，這些金融專家面對無奇不有的投資構想驚嘆連連，有時為避免客戶虧損，得想辦法勸說、從旁踩煞車。

媒體CNBC年度財務顧問100 強名單上的頂尖顧問，幾乎都曾碰到許多客戶提出古怪投資要求，這些構想既古怪又冒險、甚至愚蠢，假如放手讓客戶自己操作，恐怕因此損失數十萬、數百萬美元，有些人更打算賭上所有退休金 。

北卡羅來納州投資顧問公司Salem Investment Counselors總裁雷亞(David Rea)說，人們仍懷抱野心，希望全壘打，夢想自己的獨特點子能贏得世人驚嘆、一炮而紅。

●古怪點子一：投資公用電話

雷亞隨手舉出一個經典例子。20年前(2001年)有位長期合作的客戶提出自認必勝無疑的投資構想，買下投幣式公用電話。

這位投資客戶深信，當時興起的手機只是旋風式的時尚，終有一天美國人會失去興趣，付費公用電話將重新流行；當時他已退休，對此研判深信不疑，打算將價值100萬美元的個人退休帳戶全部押注投資。

之後，蘋果公司(Apple)2007年推出iPhone，各品牌手機鋪天蓋地上市，皮尤研究中心(Pew Research Center)數據顯示，全美約97%的人擁有手機，有手機的人當中，85%是智慧型手機 ，遠高於10年前2011年的35%。

反觀付費公用電話，1999年全美200萬部公用電話目前僅5%仍在使用。

雷亞說，假如那位退休投資客真的買公用電話，將大大改變一生，他的退休帳戶將歸零。

幸好雷亞及時勸阻成功。有個人向雷亞這位退休客戶信誓旦旦擔保買付費電話有奇高報酬，但細查後發現，那人紀律紀錄參差不齊、而且無法提供包括基本訊息的投資說明書，明顯有問題。

雷亞覺得能讓客戶懸崖勒馬真是謝天謝地；事後證明，手機真的流行起來，並非短暫旋風。

●古怪點子二：大量買銀幣

有時候，理財顧問全力踩煞車，仍無法阻止客戶衝動行事，只能眼睜睜看著慘劇上演。

威斯康辛州理財顧問米爾斯伯格(Mark Mirsberger)在CNBC年度財務顧問100強排名第一，一位客戶1980 年代買下數十萬美元的白銀，毫不理會米爾斯伯格反對。

每逢股市大拋售，投資者往往將白銀、黃金和其他實物資產視為避風港。於是，米爾斯伯格這位客戶當時說，世界末日到了，他需要保有白銀，無論旁人如何勸阻，仍執意購買。

30年後，這位投資人打電話求助，想出脫手中的大量銀幣。米爾斯伯格找到一家硬幣經銷商願意收購，扣除2%、3%佣金後，衝動投資人的白銀價值低於買進價值。

事隔數十年後，米爾斯伯格成功挽救另一位衝動行事的投資客戶。這一次客戶瞄準疫情下竄紅的視頻會議公司Zoom Video Communications股票。

這位客戶堅持把數十萬美元投注到代碼ZOOM的股票，問題是，ZOOM公司正確股票代碼是ZM，客戶投資過於急切，未查看再三；ZOOM是另一家公司Zoom Technologies發行的便士股票(penny stock)， 2015年以來一直未公開發行，證管會(SEC)2020年3月已勒令停止交易，很多投資者犯同樣錯誤。

研究顯示，行為指導可能是理財顧問最具影響力的價值。

據資金管理公司Vanguard 2019年發布的研究，顧問可通過七項關鍵服務讓客戶投資報酬率約增加3%，包括資產配置、成本效率、投資重組力求平衡和支出策略。

但投資客戶往往看不到這樣的核心價值。理財業者晨星公司(Morningstar)行為研究人員稱，在15種選項中，投資者將「幫我控制情緒」列為理財顧問最不重要的功能。

●奇特點子三：狗公園酒吧

古怪點子未必全部瘋狂無價值，理財顧問說，假如投資者了解風險並可承受潛在損失，奇特投資構想也許值得一試。

理財業者Wilbanks,Smith & Thomas Asset Management投資長威爾班克斯(Wayne Wilbanks)正評估客戶在佛羅里達州奧蘭多附近建造兼作狗公園的啤酒吧提案，他可能建議繼續投資，將透過每月訂閱費產生收入。

威爾班克斯說，這個點子有些古怪、也潛存風險，必須啟動運行、尋找會員、打廣告；投資人可能要注入約150萬至200萬美元。千禧世代的狗狗公園遍布整個世界，也許是不錯的投資；對他來說將大開眼界。