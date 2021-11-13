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拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

道指漲近180點 通膨憂慮拖後腿 中止連5周升勢

財經新聞組╱綜合報導

美股12日上漲，但因擔憂通膨加劇，創6周來首次下跌。

道瓊工業平均指數上漲179.08點或0.5%至3萬6100.31點。史坦普500指數上漲33.58點或0.72%至4682.85點。那斯達克綜合指數上漲156.68點或1%至1萬5860.96點。

在通膨數字創下30年新高後，主要平均股本周收低。道指下跌0.6%，史指下跌0.3%，那指下跌0.7%。

10日公布的10月消費者物價指數(CPI)顯示，通膨處於30多年來的最高水平。新的通膨數據推高了債券殖利率並重擊了股市的成長推力。

《華爾街日報》報導了一分為二的消息，道指成分股嬌生公司上漲1.2%。報導指出，嬌生公司打算將其消費者健康部門分拆為一家獨立上市公司。

大型科技股繼續支撐大盤。臉書母公司Meta上漲4.01%。蘋果、微軟、亞馬遜都上漲1.2%以上。

最新公布的數據也凸顯了對通膨的持續擔憂，並提供了勞動力市場的最新分析。

密西根大學11月消費者信心指數跌至10年來最低水平。報告表示，許多調查受訪者提到通膨擔憂。

與此同時，勞工部報告，9月工人離職數創歷史新高，有443萬人辭職。報告表示，這是因為美國當月有1044萬個職位空缺。

指數 嬌生 殖利率

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