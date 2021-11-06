桑默斯槓克魯曼 通膨、升息時點上續唱反調

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（左）與美國前財長桑默斯（右）唱反調，對美國通膨展望和聯準會（Fed）是否該儘速收緊貨幣政策，看法分歧。取材自彭博資訊

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 呼籲美國 聯準會（Fed）不應太快提高利率，因為事後將證明眼前的通膨是暫時性的，不值得現在就為壓抑通膨而冒著引發衰退的風險。前美國財長桑默斯則反駁這種論點，主張Fed現在就該著手讓經濟降溫，事不宜遲。

以交通比喻現況，各說各話

桑默斯5日接受彭博電視台訪問時重申他的看法，即Fed太專注於消除就業 市場疲態，但這麼做將導致美國經濟和通膨「過熱」。他認為，更好的做法，是現在就採取行動讓經濟放緩，而不是等到日後通膨變成大麻煩，才不得不用力升息壓抑通膨，屆時經濟陷入衰退深淵的風險更大。

桑默斯以路上交通作比喻說：「若你往前方望過去，看見車子都停下來，你會儘快開始踩煞車，即使那會讓你車速慢下來，如果交通沒堵塞的話。我認為，思考央行此刻面臨的問題，這麼想就對了。」

有趣的是，克魯曼最近在紐約時報專欄撰文時，也用道路交通作比喻，說明當前供應鏈瓶頸肇因於消費者購物量太多、多到遠超過供應鏈此時的產能，一如車流量瞬間爆量也會造成交通壅塞。他認為，供應鏈壅塞和交通堵塞皆屬「暫時」現象，但都需要時間化解。

克魯曼在上周紐時專欄寫道：「倘若通膨真的開始顯得將要『嵌入』經濟，Fed應當收緊政策加以遏止，最終也得提高利率。然而，務必要了解，太早提高利率可能鑄成大錯，因為一旦需求轉弱，Fed將來調降利率的空間不大。」

本周Fed宣布將開始縮減量化寬鬆（QE）購債計畫的規模，不過，Fed主席鮑爾表明，在升息方面寧可有「耐心」，因為美國勞動市場還有進一步癒合空間，並重申通膨可望逐漸減退。

桑默斯5日則說：「如果我們放任通膨加速，幾乎無法證明央行有能力促成軟著陸。為了如其所願讓勞動市場再緊繃一點，我們正冒著釀出嚴重問題的實質風險。」

就業報告解讀重點也不同

勞工部5日公布，美國10月非農就業人口大增53.1萬人，失業率降到4.6%，都優於市場預期；勞動參與率維持在61.6%，低於預期。

桑默斯認為，10月就業報告凸顯出美國經濟「需求面非常、非常的強勁，供給面則不怎麼強。這有過熱的風險」，加深通膨憂慮。

克魯曼則推文說：「就業報告幾乎全是好消息，證實調查所示，即第3季經濟亂流已過去。勞動參與率仍低，但整體復甦仍十分上軌道。明年4月全國疫苗強制令生效時，應會奏效。染疫風險降低將在各行各業激起漣漪效應，協助需求（從物品）轉向服務，進而降低供應鏈壓力。」