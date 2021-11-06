對經濟復甦樂觀 道指漲逾200點

10月就業 報告優於預期，提振了對經濟復甦的樂觀情緒，美股再漲至創紀錄新高。

道瓊工業平均指數 上漲203.72點或0.56%至3萬6327.95點。史坦普500指數連續第7個交易日上漲，上漲17.47點或0.37%至4697.53點。以科技股為主的那斯達克綜合指數小漲31.28點或0.2%至1萬5971.59。三大股指均創下歷史收盤新高。

勞工部數據顯示，10月就業人數新增53.1萬人，高於《道瓊》普遍估計的45萬個。

所有三大股指本周都走升。史指本周上漲2%，將2021年漲幅推高至25%。道指本周上漲1.4%，而那指上漲3.1%，創4月初以來最佳單周走勢。

輝瑞表示其新冠藥物與HIV藥物合併使用可將住院死亡風險降低89%，股價飆升10.86%。董事會成員戈特里布(Scott Gottlieb)博士表示，在拜登總統要求的職場疫苗規定於1月初生效時，美國 疫情可能就已結束。

這個訊息推動了重新開放類股行情。聯合航空上漲7.26%，而美國航空上漲5.77%。嘉年華(Carnival)和皇家加勒比分別上漲8.35%和8.95%，而挪威郵輪則上漲7.87%。

復甦股Expedia飆升15.63%，該公司表示，新的旅遊需求推動其營收和獲利高於分析師預期。