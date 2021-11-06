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逾百股創新高 這兩支會再漲

財經新聞組／綜合報導

史坦普500本周走勢值得注意。包括好市多(Costco)、特斯拉和Advanced Micro Devices在內的110多支成分股與大盤指數一起創下新高。史指5日繼續攀升，連續第7個交易日上漲。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O'Hara)表示，在這些創紀錄的個股中，幾家零售業看來才剛起步。

他引用SPDR史坦普零售ETF(XRT)的走勢圖指出：「在突破之後進行盤整的模式，正是當前零售業展現的情況。」

歐哈拉說，XRT不再是「死錢」，隨著最近突破擺脫超買狀態，這種情形可能會延伸到其部分成分股。

他說：「2支本周最看好的盤整突破代表零售股是Bath & Body Works和Tractor Supply。」強調這兩家公司都有上漲的空間。他對Tractor Supply的目標價是每股240元，比當前水平再漲10%。

歐哈拉說，另一種潛在的催化劑可能有助於在年底前推動零售業，「也就是是年底出現融漲情況」，他預計史指將再漲4%-7%。

他表示，這可能會引發零售類股的空頭回補，放空者被迫回購股票以彌補空頭部位，「這也正是看好零售業的原因，因為我們認為將會出現融漲，會出現空頭回補行情。」

在史指創下今年第62個新高之後，Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)也預計2021年底股市將走高，「某些特定個股正處於歷史高點，但估值並未全面處於歷史高點。」

在零售業中，他對新高俱樂部之外的一支個股示警，「我擔心Under Armour。」他補充說，過去3年它的表現較競爭對手Nike低125%。

「當人們在家裡利用手機購物時它無法提供適當服務並改正，那麼現在它怎麼會做得更好？」

零售業 好市多 特斯拉

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