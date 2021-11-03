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供應鏈瓶頸有解？知名投資人艾克曼推薦「以櫃易櫃」

編譯季晶晶／綜合外電
避險基金大佬艾克曼推薦物流專家提出的「雙向操作」方案，解決拖板車欠缺所造成的供應鏈瓶頸問題。路透
避險基金大佬艾克曼推薦物流專家提出的「雙向操作」方案，解決拖板車欠缺所造成的供應鏈瓶頸問題。路透

知名的美國避險基金投資人、億萬富翁艾克曼（Bill Ackman）周二推文，推薦貨櫃貨運軟體公司Dray Alliance執行長Steven Wen對於解決供應鏈瓶頸的建議。

艾克曼推崇Steven Wen是供應鏈和港口物流專家，指其解決港口壅塞難題的辦法，值得仔細思量並加以實施。

根據華爾街日報報導，洛杉磯港長堤港的主要瓶頸，在於貨車缺乏用來運送貨櫃的拖板車（有輪車架），所以Wen主張，港口應要求大貨車進行「以櫃易櫃」的「雙向操作」（dual transactions），先載來一個空貨櫃，再載走滿載的貨櫃，這樣就能釋出拖板車。

Wen指出，目前港口提取貨櫃，只有不到20%是雙向操作。靠現行的人為調度，同樣的流程需要兩到三輛貨車、跑好幾趟港口。

他警告，不趕快解決問題的話，亞洲的貨輪最後會沒有空貨櫃可運貨到美國，現在的交貨延遲和價格走高，會變成所有商品大缺貨。

但Wen主張用紅蘿蔔，而不是棍子，因此建議：進行雙向操作的貨車可享不必預約就能入港的待遇；另外，洛杉磯港和長堤港應另開快速出入口給執行雙向操作的貨車，讓他們不必和那些等候拖板車的貨車一起排隊；最後，由總統或加州州長發布行政命令，允許所有拖板車，不管所屬公司為何，都配合雙向操作。

在推特上追蹤艾克曼的粉絲有33.4萬人，Wen則為111人。

洛杉磯港 美國 長堤

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