特斯拉股價又漲 馬斯克財富已是巴菲特的3倍

特斯拉創辦人馬斯克的財富現在是「股神」巴菲特的3倍。（美聯社）

特斯拉 （Tesla）的股價最近大漲，使共同創辦人馬斯克 （Elon Musk）財富膨脹超過新的里程碑：如今是知名投資人、有「股神」之稱的巴菲特 （Warren Buffett）財富的3倍。

特斯拉股票繼10月飆漲44%後，周一又大漲8.5%到1,208.59美元，推升馬斯克的淨資產躍增240億美元至3351億美元。根據彭博億萬富豪指數，這使得全球首富馬斯克拉大領先亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的差距到1430億美元。波克夏公司董事長巴菲特以1041億美元的淨資產，在全球富豪裡排第10名。

特斯拉股東的財富也都大躍進：新加坡散戶投資人廖凱原（Leo Koguan）是這家電動車大廠的第三大個人股東，淨資產增加到121億美元；軟體商甲骨文（Oracle）共同創辦人及前執行長艾利森（Larry Ellison）自2018年起成為特斯拉大股東，目前持股價值181億美元，幾乎是他在甲骨文持股價值的四分之一。

現年91歲的巴菲特努力做慈善，部分解釋了他與馬斯克的財富差距。這位價值投資人每年捐贈他持有的一部分波克夏股票給不同的慈善組織，其中包括比爾和梅琳達·蓋茲基金會。巴菲特6月說，他過去16年的捐款總計達到410億美元。

50歲的馬斯克上周末也考慮做慈善，他在推特回應了聯合國世界糧食計畫署（WFP） 點名他捐款，幫助解決全球飢餓問題。馬斯克說，如果世界糧食計畫署可以解釋，這些錢怎麼運用來解決世界飢荒，他會立刻賣掉60億美元的特斯拉股票捐錢。