早餐變貴 咖啡、小麥漲到10年高點

倫敦金融時報（FT）報導，在極端氣候及供應鏈 瓶頸造成大宗商品供應吃緊之際，咖啡 、小麥及燕麥等典型西式早餐的原料成本，已飆漲至十年來高位，對全球通膨升溫造成壓力。

依咖啡、牛奶、糖、小麥、燕麥及柳橙汁期貨價格編纂的金融時報早餐指數，自2019年來大漲了63％，該指標在去年6月開始緩步攀升，到今夏加速走揚。

為維持獲利，食品業者正在把增加的成本轉嫁給消費者，包括雀巢（Nestle）和寶鹼（P&G）等消費品大廠都警告，通膨壓力仍揮之不去，預期物價將持續上漲。

大宗商品價格飆漲，是因為農作物產量受限，加上新冠疫情 後的需求回彈幅度超乎預期，導致市場供不應求。隨著疫情期間的供應鏈困境延續，各國企業買家已掀起小麥、咖啡及糖搶購潮，以提升庫存量。

極端氣候事件也是原因。專家預測今年反聖嬰現象將連續第二年來襲，使全球各地面臨嚴冬和乾旱。而天然氣價格飆漲，推升由天然氣製成的農肥料成本，迫使許多農民暫停種植作物，加劇供應緊俏的困境。

隨著俄羅斯、北美洲和阿根廷小麥區遭遇乾旱，歐洲暴雨成災衝擊產能，小麥期貨價格今年來上漲20％，觸及2012年美國乾旱使小麥受損的高位。

燕麥價格今年來也翻了一倍，原因是全球最大燕麥國生產及出口國加拿大出現嚴重乾旱，促使全球燕麥產量銳減。糖和咖啡生產和出口大國巴西乾旱，也刺激這兩種作物漲價。糖價年初以來上漲26％，而咖啡豆價格則躍升了56％。