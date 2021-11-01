前例多多 臉書改名就改運？

臉書 (Facebook)幾乎已是社群媒體代名詞，但負有盛名對科技巨頭來說可能不再那麼好。

臉書28日宣布更改公司名稱為Meta，但社群媒體仍稱臉書(Facebook)。

臉書傳播的錯誤訊息和仇恨言論可能對青少年和兒童造成傷害，因此，該公司和執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)面臨嚴格審查。

事實上，臉書並非第一個在危機下改名的企業。

更名可化解危機嗎？有時有效，有時無效；以下幾家美國大企業都曾走過同樣的路，成效各異。

●谷歌 (改為Alphabet)

谷歌2015年做了目前臉書打算要做的同一件事，成立母公司Alphabet。

谷歌對外聲稱，這麼做有助於強化谷歌非搜索業務利益，諸如人工智慧、自動駕駛汽車和風險投資；谷歌當時也受到政府監管機構嚴格審查，包括反壟斷調查。

結果，品牌重塑幾乎未改變公眾輿論，該公司還是經常被稱為谷歌， Alphabet至今仍面臨反壟斷審查。從財務角度來看，倒是不能說失敗，更名後，Alphabet股價幾乎翻五倍，目前市值1兆9000億美元。

谷歌公司原名BackRub，聯合創辦人佩奇(Larry Page)和布林(Sergey Brin)於1998年更名谷歌。

●蘋果 公司(Apple)小變動

微小變化卻有大影響。

蘋果原英文名是Apple Computer，創辦人喬布斯(Steve Jobs)2007發表首款iPhone之際，把公司名第二字Computer(電腦)刪除，他說，該公司已不只是電腦公司，名字一改，顯示更關注其他產品線。

更名和推出iPhone以來，蘋果價值一路飆，近十年股價上漲近 1200%，市值超過2兆4000億美元，iPhone成最暢銷產品。

蘋果在更名過程中改變身分，也對未來下大賭注；這就是臉書現在想做的事。

●唐恩都樂(Dunkin' Donuts)

這家甜甜圈連鎖店2018年採取跟蘋果類似的更名行動，把公司名中的Donuts(甜甜圈)刪除；主因是面對星巴克(Starbucks)等連鎖店激烈競爭，更名顯示產品線不限甜甜圈，可強調飲料和鹹味食品。

更名之初，簡短名稱受好評，但去年因疫情而銷售額下降，2020年10月，Dunkin'和姊妹品牌Baskin-Robbins以113億美元被收購，收購者是擁有Arby's和Buffalo Wild Wings的Inspire Brands公司。

●肯德基炸雞(KFC)

肯德基1991年也採簡化模式，公司名從Kentucky Fried Chicken改為英文縮寫KFC。

肯德基高管其實另有用心，想去除油炸(Fried)一字，希望樹立健康、現代形象。

更名後生意興隆未減，如今是全球最大速食連鎖業者之一，年收入從1991年約60億美元增至去年的262億多美元。

●菸品業者菲利普莫里斯(Philip Morris)

擁有捲菸標誌品牌萬寶路(Marlboro)的這家公司2001年將其母公司更名為奧馳亞集團(Altria Group)。

菲利普莫里斯和其他大菸草公司與美國政府就吸菸健康成本達成2000億美元和解協議，3年後進行更名；更名顯示全新狀態。

成效好壞參半。奧馳亞集團最終將旗下的米勒釀酒(Miller Brewing)和卡夫食品(Kraft Foods)分拆出去，仍留有萬寶路製造商菲利普莫里斯美國公司、飲料公司ABInBev、大麻公司Cronos Group和電子菸新創公司Juul股份。

2008年，該公司從道瓊工業平均指數中被剔除，五年來股價跌24%以上。

●減肥專業公司Weight Watchers

這家公司2018年更名改變形象；因會員自2010年代中期開始減少，越來越多人想吃得健康、不再專注減肥，該公司因此更名為WW International。

結果好壞參半。該公司2020年結束時有440萬訂戶，創下紀錄，但去年收入和利潤下降，目前股價跌至每股20元以下， 宣布更名時超過66元。

●世界摔角娛樂(World Wrestling Entertainment)

該機構更名依法行事。這個組織與野生動物基金會(World Wildlife Fund)數年法律纏訟後，2002年由世界摔跤基金會(Worldwide Wrestling Foundation)更名為世界摔角娛樂。

WWE正面解讀，覺得更名後的E字可強調娛樂性。更名後持續發展，儘管疫情下現場活動面臨挑戰，但有利潤豐厚的媒體版權交易和國際擴張，去年收入創紀錄，達10億元。