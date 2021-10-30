梅西數位業務「分家」？ 專家指炒短線且沒意義

激進股東正向梅西百貨 施壓要求分拆數位業務，以釋出這家162年歷史連鎖百貨的價值。

雖然短期內這種作法可能具有吸引力，但部分些專家對該建議的長期邏輯提出警告。

梅西股東Jana Partners希望梅西跨入熱門的數位零售商市場，推動估值走高。因為以科技為重點的品牌成長幅度比傳統百貨商店更快。隨著消費者網購更多商品，銷售也加速。Mytheresa和Zalando等擅長電商 的零售商也因為幾乎沒有店面，讓管理層加強投資 其他業務領域，像是行銷。

分拆梅西百貨可能會比照今年初精品連鎖百貨Saks Fifth Avenue的類似方法。總裁布魯斯(Larry Bruce)經營的Saks店面仍完全由HBC擁有；然而Saks的數位部門獲得風投公司Insight Partners的投資，擁有該業務的少數股權。

Jana認為梅西百貨電商市值至少可達150億元，大約是合併後公司價值的2倍。自《彭博》於10月6日首次報導Jana呼籲分拆數位業務後，梅西百貨股價已上漲約18%。

推高估值的原因是梅西百貨的電商業務仍在成長，但其整體收入基礎仍在萎縮。數位銷售額2019年增加7.7%，然後在2020年增加了23.7%。而梅西百貨的營收在同期分別下降1.6%和29%。

但部分些專家仍然認為這種作法沒有多大意義。

Solomon Partners全球消費性零售集團聯席主管希夫曼(David Shiffman)說，「將兩者分開是不可能的。不是說不值得嘗試，也不是說沒有人願意付錢。但在某些狀況下，它就是沒有用。」他解釋，不可能讓一個零售實體賺到所有的錢，而讓另一個實體持有所有資產。

零售策略師兼Neiman Marcus前資深副總裁丹尼斯(Steve Dennis)說，「這完全違背學理，這些瘋狂的估值都被認為來自單純網購業務。」