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臉書雖下跌 專家仍看好：只有臉書能超越臉書

財經新聞組╱綜合報導

臉書股價26日下跌3.92%。這家社群媒體公司上季獲利超過預期，但營收和平均每月用戶數卻沒有。幾位專家討論對這支股票的看法。

Solstein Capital創始人兼CEO特曼(Nadine Terman)表示，臉書正在投資以抵消其核心業務的疲軟，「在聽說可能被拋售時看來還不錯，但要說會為此興奮，也沒那麼好。只要想分拆一項業務，就會有很多成本，但將成為成長動力，只是一種不靠其他部門創造獲利的別出心裁方式，同時展示出投資方向。這並不是一條糟糕的路線，而是正在發生的事情。它必須投資，因為基礎業務未見成長。因此投資人應該關注；而且許多人都注意到，它是否已被年輕世代拋棄？」

摩根史坦利財富管理資深副總裁拉坎普(Jim Lacamp)表示，臉書接下來發生的事可能會對其他市場產生重大影響，「它們宣布回購500億元的股票，這是反覆出現的主題。它的營收未達標。臉書是目前占股市總市值26%的8支隻股票之一，只要投資人繼續買進這8支股票，股市可能不會因此崩盤，而且同步拉高其他領域。」

Evercore ISI互聯網研究主管馬哈尼(Mark Mahaney)表示，臉書為蘋果即將調整的廣告策略做好了充分準備，「Snap財報讓人失望，臉書也一樣。很難想起臉書上次像這樣未達營收目標並調降財測是何時。然而，好消息是，與Snap不同在於臉書一年前就已預告蘋果的IDFA風險；與Snap相較，它的風險回報幾乎不會那樣傾斜。」

Loup Ventures管理合夥人蒙斯特則關注臉書的每日平均用戶(DAU)指標，「它的DAU上升6%，起碼仍在上升，與前幾年疫情前DAU的成長相同。所以基本上投資人過去幾天遇到就是這種動態，只有臉書自己能超越臉書。」

臉書 投資 股票

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