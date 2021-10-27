大型車商搶攻 電動車市場迎巨變 特斯拉恐不再獨大

特斯拉目前執電動車市場牛耳。（路透）

美國 人不只是買電動車 ，而是只買特斯拉 ？根據IHS Markit的數據，近年來這種趨勢一點也沒錯，特斯拉占電動車銷量大宗，在2020年達79%。但隨著傳統車商和新創企業投資數百億元開發大量新型電動車，這種情況開始出現變化。

新車型陸續發表，從如今的幾十輛到2025年估計有數百款，預計將蠶食特斯拉的市占率。通用汽車(GM)和福斯汽車(VW)等大型車商不斷推出新電動車型，而且未來10年幾乎完全生產電動車。

IHS Markit副總監菲斯克(Michael Fiske)表示：「特斯拉在電動車銷售占主導地位並不奇怪，因為它是唯一真正推出完整產品的公司。」「在成長型市場中，無論哪個行業，要保有多數市占率都極具挑戰性。隨著開始有更多且真正重要的製造商加入，特斯拉市占率一定會流失。」

IHS Markit表示，在福特野馬Mach-E和福斯ID.4等新車型推出後，特斯拉今年全電動車的市占率預計將下降至56%。並預計到2025年，特斯拉全美市占率將降至20%；LMC Automotive預計屆時GM將超越特斯拉成為美國最大電動車銷售商。

特斯拉目前的主導地位仍相對微不足道。即使電動車受到大量關注和炒作，但全電動和插電式混合動力車銷量仍然微乎其微。產業預測人士表示，包括插電式混合動力車在內的電動車今年銷量預計將不到美國銷量的4%。LMC指出，其中特斯拉的全電動車型僅占2.6%，即約39.4萬輛。

LMC預計，到2030年，電動車將占美國新車銷量的34.2%，其中全電動車占30.1%，插電式混合動力車占4.1%。而根據AutoForecast Solutions的最悲觀的估計，到2030年，電動車將占總市場23%左右，其中18.6%的美國銷量是全電動車和卡車。IHS Markit的預測值是，2030年電動車將占美國總銷量40%左右。