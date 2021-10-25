AI判讀CEO語調 找投資密碼

一些投資人開始利用人工智慧（AI）來分析企業主管公開發言的「弦外之音」，列入交易時的考量因素。圖為支付新創Stripe執行長科里森。（路透）

主管們小心了，你可能成為自己最大的敵人。一些投資 人開始利用人工智慧（AI ）來分析企業執行長和主管在法說會或公開場合談話的語言模式和語調，找出弦外之音或沒說出口的話，進而預測股價 表現或公司債違約率，成為列入交易時的考量因素。

語言模式軟體專家史尼德曼（Evan Schnidman）說，資訊科技（IT）產業去年底討論供應鏈問題時，有些主管試圖淡化半導體晶片短缺的可能性，但一套專門尋找話中線索的演算法分析出，他們的談話語調其實透露出高度不確定性。數月後，從福斯到福特等汽車公司確實遭遇晶片嚴重短缺窘境。

史尼德曼說：「我們當時發現IT產業主管的語調和談話內容顯示出的氛圍不一致。」他表示，由電腦驅動的量子基金若能評估主管談話語調和措辭內容，有助於在產業出現混亂情勢前提早做準備。

雖然單一例子並不能證明這類分析的準確性，畢竟無法知道主管是一開始過度樂觀，或隨情況演變而改變看法。但據路透訪調11家利用或測試這種系統的基金管理公司，有些投資人把自然語言處理（NLP）技術視為一種能提升優勢的新工具，認為傳統的財務數據和企業聲明已被過度挖掘，無法提供太多價值。

NLP是AI技術的一個分支，利用機器學習技術來分析語言並轉換為量化訊號，量化基金再將這些訊號列入交易時考量因素。這類軟體分析談話的語調、節奏、重音和措辭，或從語法上細緻分析演講和專訪的文字紀錄。

目前僅有一些研究顯示，如果聚焦正確之處，AI語言分析技術確實能提升投資表現。例如野村量化策略師9月的分析顯示，企業主管法說會發言的複雜程度和股價之間存在相關性。老闆發言淺顯易懂的企業，自2014年來的每年股價表現，會比老闆講話艱澀難懂的企業股價勝出6%。

美銀（BofA）使用模型分析企業法說會上使用的詞彙預測公司債違約率。回測的結果顯示，那些詞彙確實和違約機率有高度相關。