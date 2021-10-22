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史指連升7日 收創歷史新高

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數21日創下歷史新高，在強勁的獲利財報和年終樂觀情緒中消除了2個月來的低迷。

史指上漲13.59點或0.3%收4549.78點，連7交易日走升，創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲94.02點或0.62%至1萬5215.70點。道瓊工業平均指數下跌6.26點或0.02%至3萬5603.08點，主受IBM下跌9.56%的拖累。

特斯拉是推升史指的最大功臣，這家電動車製造商因財報獲利強勁而上漲3.26%。史指因為財報獲利蓬勃發展，壓過對通膨和聯準會(Fed)購債可能結束的擔憂。史指本周目前上漲1.75%，全月上漲5%。

至今的第3季財報美國企業獲利穩健，但事實證明成本已攀高。根據Refinitiv的數據，在截至20日公布財報的101家史指公司中，84%的獲利超過分析師預期。

惠普公司因強勁獲利而上漲6.93%，並調升2022年的財測。

其他大型科技股也有效提振市場。輝達和Netflix股價飆升。

除科技之外，美國航空第3季因聯邦援助而出現獲利，上漲1.9%。

在經濟數據方面，強勁的就業鼓舞了投資人。勞工部報告，上周初請失業金人數降至29萬人新低。比前周減少6000人，低於《道瓊》調查經濟學家估計的30萬。

指數 美國 道瓊

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