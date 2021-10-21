Fed褐皮書：美物價和薪資壓力增 經濟溫和成長

美國聯準會（Fed）20日公布的褐皮書報告顯示，物價和薪資壓力上揚。（路透）

美國聯準會 （Fed）20日公布的褐皮書報告顯示，美國企業主回報物價和薪資大幅上漲，同時間，美國經濟在9月和10月初放緩至以「溫和至適度的」步調成長。

這份來自聯準會轄下12個地區的資訊摘要顯示，「整體來說，短期經濟活動展望依然正面，但一些地區指出，與先前幾個月相比，不確定性增加且更為審慎樂觀」。這份褐皮書報告是為聯準會在11月2日至3日會議前準備的簡報之一。

報告顯示，就業增加，不過，儘管祭出調高薪資以吸引新員工並留住現有員工，但勞力成長受限於勞工供應不足。

大多數地區回報「物價大幅上漲」，一些地區預期物價維持高水準或進一步上揚，另一些地區則預期通膨將略有減緩。報告還指出，「許多企業提高售價，凸顯在需求強勁之際，將成本上揚轉嫁給客戶的能力提升」。

這份報告幾乎不會改變聯準會當前的政策路線，聯準會官員準備最快在下月開始縮減每月1,200億美元購債計畫，多數官員認為勞動力市場自去年底已出現實質性改善。

不過，隨著通膨率在過去幾個月一直遠高於2%目標的情況下，決策官員正密切關注這些物價上漲的驅動因素，以及是否會如多數人預期般在明年消退。

幾位決策者最近表示，如果當前的通膨持續下去，聯準會可能需要提前升息。

周三的褐皮書顯示，大多數地區的聯邦準備銀行回報供應鏈瓶頸和勞動力受限造成的物價壓力。例如費城 聯邦準備銀行回報說，一家公司第二年會計師職位年薪資達9萬美元，遠高於疫情爆發前的6.5萬美元。