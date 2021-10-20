串流獨尊Netflix 專家建議逢低可買進

本周串流媒體表現即將攤牌。該押注迪士尼 還是Netflix ？

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)說，「我的孩子可能會給出一個不同的答案，但我認為Netflix的走勢圖更有說服力。只是因為它展示出更好的相對實力。」

Netflix過去一個月出現突破走勢，上漲8%，而史坦普500指數 同期上漲 1%。它也打敗同期下跌7%的迪士尼。

沃德說，「它在9月出現強勢突破阻力位和過去一年的浮動區間。」「而同期其他市場反而回落，這是非常有說服力的，它能夠在困難的大盤中展現出如此出色的實力，現在隨著其他市場改善，它已經準備收穫成果。」

他對Netflix的財報沒有看法，但強調600元是下檔支撐點。Netflix 19日交易在639元。

他說：「預計未來幾個月觸及波段高點後會出現回調。」

Fairlead Strategies創始人史托克頓(Katie Stockton)也支持Netflix而非迪士尼，「它表現出色，已是市場領導者，而另一方面，迪士尼幾個月來確實一直在區間波動。」「它就是無法突破區間，從中期來看，這個區間的特點是往下走。」

她表示，如果迪士尼股價能站上180元左右的200日移動均線，將使該股更具吸引力。迪士尼19日收於171.18元。

她也警告，Netflix在公布財報後可能會出現一些跌勢，因為它顯示出「一些短期疲憊跡象」。與沃德一樣，史托克頓將回調視為逢低買入的機會。