我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

串流獨尊Netflix 專家建議逢低可買進

財經新聞組／綜合報導

本周串流媒體表現即將攤牌。該押注迪士尼還是Netflix

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)說，「我的孩子可能會給出一個不同的答案，但我認為Netflix的走勢圖更有說服力。只是因為它展示出更好的相對實力。」

Netflix過去一個月出現突破走勢，上漲8%，而史坦普500指數同期上漲 1%。它也打敗同期下跌7%的迪士尼。

沃德說，「它在9月出現強勢突破阻力位和過去一年的浮動區間。」「而同期其他市場反而回落，這是非常有說服力的，它能夠在困難的大盤中展現出如此出色的實力，現在隨著其他市場改善，它已經準備收穫成果。」

他對Netflix的財報沒有看法，但強調600元是下檔支撐點。Netflix 19日交易在639元。

他說：「預計未來幾個月觸及波段高點後會出現回調。」

Fairlead Strategies創始人史托克頓(Katie Stockton)也支持Netflix而非迪士尼，「它表現出色，已是市場領導者，而另一方面，迪士尼幾個月來確實一直在區間波動。」「它就是無法突破區間，從中期來看，這個區間的特點是往下走。」

她表示，如果迪士尼股價能站上180元左右的200日移動均線，將使該股更具吸引力。迪士尼19日收於171.18元。

她也警告，Netflix在公布財報後可能會出現一些跌勢，因為它顯示出「一些短期疲憊跡象」。與沃德一樣，史托克頓將回調視為逢低買入的機會。

Netflix 迪士尼 指數

上一則

阿里研發5奈米雲端晶片 自用不出售

下一則

工信部：中國車用晶片荒 Q4緩解

延伸閱讀

3養女中國尋根 紀錄片「尋」Netflix將放映

3養女中國尋根 紀錄片「尋」Netflix將放映
Netflix魷魚遊戲夯 創9億價值

Netflix魷魚遊戲夯 創9億價值
一齣喜劇掀起文化戰爭 Netflix始料未及

一齣喜劇掀起文化戰爭 Netflix始料未及
Netflix脫口秀惹議 跨性別員工下周擬罷工抗議

Netflix脫口秀惹議 跨性別員工下周擬罷工抗議

熱門新聞

世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
美國總統拜登將在當地時間13日會見港口、工會、企業的代表，討論供應鏈所面臨的考驗，謀求協調各方可採取的行動，來解決供應鏈受擾的問題。 路透

拚了…美港口與零售物流業全天候營運 紓解供應鏈瓶頸

2021-10-13 08:30
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨