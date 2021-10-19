伊坎批Fed印鈔 市場終將撞牆

長期激進投資客伊坎(Carl Icahn)表示，面對貨幣供應過剩和通膨上升，美國股市長期而言可能會面臨重大挑戰。

他說，「從長遠來看，肯定會撞牆。」「我真的認為，市場的走勢、我們印鈔的方式、陷入通貨膨脹 的方式都會發生危機。如果環顧四周，就會發現周圍到處都出現通貨膨脹，而我不知道從長遠來看該如何應對。」

聯準會(Fed)和國會已經釋出數兆元的紓困 措施，以將經濟從新冠病毒疫情 中拯救出來。在無上限的量化寬鬆方案下，Fed的資產負債表已膨脹超過3兆元，而政府已撥款超過5兆元的紓困措施來支持民眾度過公衛危機。

伊坎堅持不對股市走勢作出預測，但他相信，從長遠來看，總有一天股市會為這些政策付出代價。

在這些史無前例的紓困方案支持下，史坦普500指數迅速收復疫情造成的損失並反彈至新高。史指在2021年上漲超過19%，目前僅比9月初創下的歷史高點低1.4%。

大量的貨幣供應在一定程度上導致了不斷上升的物價壓力。由於供應鏈中斷和需求異常強勁，8月通貨膨脹率創下30年新高。

剔除食品和能源成本且為Fed首選通膨指標的核心個人消費支出(PCE)物價指數上漲0.3%，年增3.6%。