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財經簡訊

財經新聞組／整理

維珍銀河太空旅遊延至明年底

維珍銀河宣布將其商業太空旅遊服務啟動時間延後到2022年第4季，並公布重組其開發和試飛時間表。這家太空旅遊公司將自本月起翻新和改進其太空艙和載具，維珍銀河發言人表示，這預計將需8至10個月，預計在明年6月至8月期間完成。

Square可能參與比特幣採礦

Square CEO多爾西(Jack Dorsey)表示，該公司可能會參與比特幣採礦業務。他在推特上表示，該公司正在考慮「以客製晶片和開源為主的比特幣採礦系統，以全球個人和企業為對象」。在多爾西的一系列推文之後，比特幣價格漲至6萬2000元以上，再創歷史新高。

傳SEC將開放比特幣ETF交易

知情人士透露，美國證券交易委員會(SEC)即將允許首批美國比特幣期貨交易所交易基金(ETF)自下周起開始交易，這是長期以來一直尋求華爾街最高監管機構許可的加密貨幣產業里程碑式的勝利。具體而言，SEC不太可能阻止ProShares和Invesco提出的 ETF，並認為這些可為投資人提供重要保護。

次大房貸業者放棄加密支付

United Wholesale Mortgage於1月經由與特殊目的收購(SPAC)合併掛牌上市，成為全美第二大房貸業者，並於8月開始試行加密支付。但CEO伊許比亞(Mat Ishbia)表示，經過測試，該公司認為不值得。借款人「喜歡它」並說「它很酷」，但並不會選擇使用加密貨幣進行交易。

保時捷全電動車銷量超過911

根據該公司發布的數據，保時捷Taycan銷量超過該公司最具代表性的高性能911系列，顯示車主越來越能接受純電動車。Taycan是保時捷第一款純電動車，於2019年秋季推出。911跑車則是於1964年推出。截至9月，Taycan交車量達到2萬8640輛，911跑車的交車量為2萬7972輛。

戴爾自傳談私有化和職業運動

Dell科技CEO兼董事長戴爾(Michael Dell)出版一本新書《Play Nice But Win》。 這本自傳記錄了戴爾在2013年私有化的策略。他毫不掩飾對與他爭奪公司控制權的激進投資客伊坎(Carl Icahn)的厭惡，稱他為「馬戲團小丑」，並透露一直想買下一支職業運動隊伍。

比特幣 太空 911

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