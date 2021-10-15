MSCI：7.1兆美元股票隱含加密幣曝險

對機構投資人而言，比特幣等加密幣的投資曝險愈來愈難避免。路透

明晟公司（MSCI）的分析顯示，不論機構投資 人對加密貨幣的看法是堅信不移，還是半信半疑，未來加密幣風險都可能逐漸「滲入」投資組合。

彭博資訊報導，據MSCI分析，目前至少52家公司多少都有加密幣曝險，這些公司合計代表7.1兆美元股票市值，包括全力投入的公司（像是加密幣交易平台Coinbase）、把比特幣納入資產負債表的公司（例如電動車大廠特斯拉 ），以及僅粗淺涉入加密幣市場服務的公司（例如華爾街 大銀行摩根大通）。

MSCI報告指出，數位資產行情瞬息萬變，但重要性日增，對投資人和企業帶來各式各樣的挑戰，投入前必須先評估相關的「環境、社會和公司治理」（ESG）風險，包括加密幣挖礦衍生的溫室效應氣體排放、加密幣會計標準仍付諸闕如、整個網絡如何運作欠缺透明性等。

另一問題是，企業董事會成員普遍缺乏加密幣專業背景。MSCI掃視約6,500位公司董事的簡歷，發現只有79人在履歷中提及加密幣或區塊鏈經驗；另有1,114人有網路資安經驗；搜尋「風險管理」，則得到5,155筆資料。

這顯示，擁有加密幣高階專業知識與技能者很少，至少從傳統董事招聘資料來看是如此。