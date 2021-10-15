我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴動男子要求自己當辯護律師 法官：愚蠢

拜登政府擬11月中旬重啟「留在墨西哥」計畫

MSCI：7.1兆美元股票隱含加密幣曝險

編譯湯淑君／綜合外電
對機構投資人而言，比特幣等加密幣的投資曝險愈來愈難避免。路透
對機構投資人而言，比特幣等加密幣的投資曝險愈來愈難避免。路透

明晟公司（MSCI）的分析顯示，不論機構投資人對加密貨幣的看法是堅信不移，還是半信半疑，未來加密幣風險都可能逐漸「滲入」投資組合。

彭博資訊報導，據MSCI分析，目前至少52家公司多少都有加密幣曝險，這些公司合計代表7.1兆美元股票市值，包括全力投入的公司（像是加密幣交易平台Coinbase）、把比特幣納入資產負債表的公司（例如電動車大廠特斯拉），以及僅粗淺涉入加密幣市場服務的公司（例如華爾街大銀行摩根大通）。

MSCI報告指出，數位資產行情瞬息萬變，但重要性日增，對投資人和企業帶來各式各樣的挑戰，投入前必須先評估相關的「環境、社會和公司治理」（ESG）風險，包括加密幣挖礦衍生的溫室效應氣體排放、加密幣會計標準仍付諸闕如、整個網絡如何運作欠缺透明性等。

另一問題是，企業董事會成員普遍缺乏加密幣專業背景。MSCI掃視約6,500位公司董事的簡歷，發現只有79人在履歷中提及加密幣或區塊鏈經驗；另有1,114人有網路資安經驗；搜尋「風險管理」，則得到5,155筆資料。

這顯示，擁有加密幣高階專業知識與技能者很少，至少從傳統董事招聘資料來看是如此。

投資 特斯拉 華爾街

上一則

疫情、缺工與颱風 中國到美西塞港更嚴重了

延伸閱讀

加密幣挖礦 中國列「負面清單」產業 美國擬監管嚴控

加密幣挖礦 中國列「負面清單」產業 美國擬監管嚴控
比特幣漲勢未歇 又勁揚5% 站上51000美元

比特幣漲勢未歇 又勁揚5% 站上51000美元
中國最大加密幣交易所 「火幣」年底清退

中國最大加密幣交易所 「火幣」年底清退

中國對加密幣下「追殺令」 馬斯克：可能與缺電有關

中國對加密幣下「追殺令」 馬斯克：可能與缺電有關

熱門新聞

美國第三大貨櫃港口喬治亞州沙凡納港目前有近8萬個貨櫃以各種形式堆積，數量比平時多出五成。圖為沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)

全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

2021-10-10 22:43
孟格長期看好中國的經濟，他旗下公司近來更加碼買進阿里巴巴。(美聯社)

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

2021-10-07 22:09
世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
彭博資訊專欄作者柏吉斯認為，美國經濟正在經歷溫和的停滯性通膨，但不會像1970年代那麼黑暗。 (路透)

分析：美國正經歷停滯性通膨 但不會像1970年代那麼慘

2021-10-10 16:31
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52
特斯拉汽車執行長馬斯克的財產淨值為2220億元，在彭博億萬富翁指數最新公布的富人排行榜，排名第一。(美聯社)

馬斯克2220億元身家登全球首富 挑釁送貝佐斯「銀牌」

2021-10-11 20:58

超人氣

更多 >
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景
中了千萬樂透「床戰4千女」他行為脫序十年最終破產

中了千萬樂透「床戰4千女」他行為脫序十年最終破產