財報佳+Fed縮表 史指終止連三跌

史坦普500指數 結束連續3天跌勢，投資人消化了第3季財報以及聯準會(Fed)對撤回其疫情 時期推出的寬鬆貨幣政策說法。

史指上漲13.15點或0.3%至4363.8點，整個交易日在漲跌之間波動。道瓊工業平均指數盤中一度下跌超過260點，收盤微跌0.53點收3萬4377.81點。那斯達克綜合指數上漲105.71或0.73%收1萬4571.64點。

聯邦公開市場委員會(FOMC)9月會議紀錄顯示，Fed最早可能在11月中旬就開始縮減其資產購買計畫。

勞工部指出，9月消費者物價指數(CPI)較上月上漲0.4%，同比上漲5.4%。根據《道瓊》的數據，經濟學者預計環比成長0.3%，年增 5.3%。

不包括能源和食品的核心CPI環比上漲0.2%，同比上漲4%；預測值分別為0.3%和4%。

第3季財報季13日拉開帷幕，摩根大通表示，由於貸款損失優於預期，上季獲利高於預期。按資產計算，這家美國最大銀行的營收 也高於預期。但摩根大通股價仍下跌2.57%。

達美航空也在開盤前公布財報。自疫情開始以來，該公司營收高於預期，且在未計入聯邦補助之下首度單季獲利。

《彭博》報導，由於晶片短缺，蘋果可能會削減iPhone 13的產量，蘋果下跌0.42%。