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航空股將反轉 成敗就看假期

財經新聞組／綜合報導

航空業者本周很忙碌。由於需求優於一年前，達美航空第3季出現獲利。與此同時，西南航空是本周新聞重點，過去一周時間取消了2200多架航班，原因是天氣和空中交通問題。

JETS ETF本周基本持平，但仍較3月創下的高點低17%。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)正在密切關注其走勢圖，以了解該類股的下一步走向。

他說，XAL航空指數已出現一條「戰線」，也就是突破了反向頭肩形態的頸線。這是一個看漲的技術面線型，代表跌勢將出現逆轉。

馬利說，投資人現在應該關注101.50元水平，這是9月和10月觸及但未能突破的高點，如果「能夠強勁反彈並突破101.50元，之後就會很快升至高點，反向頭肩形態的頸線向上突破，這將非常非常看漲。」「只要突破這一點，對整個類股來說將是非常正面的。」

該指數13日收於93.42元。還需再上漲8.6%才能達到馬利的目標。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，未來幾個月對航空公司來說可能至關重要，「假期出遊現在是已成重要的試金石。」「疫情事實上已經推動很多公路旅遊和自駕出遊，但還沒有看到真正強勁的搭機旅遊回歸。」

自8月初以來，通過機場TSA檢查站的旅客人數平均為179萬人。在2019年的同期平均人數為230萬。

桑契斯說，跡象顯示新冠delta變種病毒的病例正在減少，並且5至11歲兒童接種疫苗趨勢應該有助於支持今年假期搭機旅遊重返，「所有這些都已為聖誕假期旅遊的潛力做好準備，因此接下來就是觀察實際成果，航空股成敗在此一舉。」

指數 變種病毒 疫情

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