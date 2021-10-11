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沃爾瑪補貼員工讀大學 留人又留心

文／周芳苑

全球最大雇主沃爾瑪(Walmart) 今年稍早宣布，將為全美140萬名員工提供免費的大學教育

美國大學學費高昂，這項員工福利意義重大。沃爾瑪以2018年一項計畫為基礎補貼學費，符合資格的員工每天只付1美元即可攻讀佛羅里達大學(University of Florida)、布蘭德曼大學(Brandman University)和貝爾維尤大學(Bellevue University)商學或供應鏈管理專業學士、副學士學位。

就在許多公司近來為解決人才荒紛紛強化員工福利之際，沃爾瑪擴大教育福利方案。

沃爾瑪資深副總裁斯托姆斯基(Lorraine Stomski)說 ，所提供的教育福利與沃爾瑪力求成長的領域息息相關，由自己員工填補未來人才需求是上上策；這麼做是為員工打造在沃爾瑪發展事業的機會之路。

在美國，沃爾瑪並不是提供員工教育福利的唯一一家大型雇主，亞馬遜(Amazon)、墨西哥餐廰奇波雷(Chipotle)、目標市場(Target)和星巴克(Starbucks)也都有類似員工福利。

雇主提供大學教育福利蔚為新風潮，其來有自，與教育福利演變趨勢、求才留才需求、強化員工向心力有關。

全國大學與雇主協會(National Association of Colleges and Employers)執行董事范德齊爾(Shawn VanDerziel)說，為員工提供教育福利的公司勢必增加，教育福利類型以及提供方式都在變化。

金融等領域的許多高薪公司向來為攻讀商學碩士(MBA)等學位的員工付學費，如今，教育福利的涵蓋面更廣，舉凡雇主直接向員工提供教育費、雇主提供內部培訓和證書課程、乃至於雇主資助員工就讀學院或大學特定課程，不一而足。

范德齊爾進一步說明，傳統上，教育福利被用作求才留才工具，聚焦於專業級員工，例如正考慮攻讀高等學位、修習進階證書課程的員工，如今，業者採行的計畫適用對象鎖定初階員工，也就是傳統上一開始無法獲相同教育機會的員工。

在沃爾瑪這樣的公司，教育福利計畫與時俱進；沃爾瑪教育福利制度2018年首次推出時，該公司代表聲稱，1美元(員工自付學生金額)價格標籤是提升完成率的一種方式。

沃爾瑪當年的資深經理瓊斯(Erica Jones)說，研究發現，當人們針對教育、強化自主權和自我實現進行投資時，更容易完成目標，有人為他們付教育費，但也是他們自己的投資。

亞馬遜也採取類似作法，2018年宣布，將為任職一年的小時工贊助教育費，只要攻讀飛機機械、計算機輔助設計、機床技術、醫學實驗室技術和護理等高需求領域的證書和副學士學位，將代付95%學雜費和教科書，四年總計最高達1萬2000元。2021年宣布提高津貼，將涵蓋100%費用。

范德齊爾補充，教育福利風潮下，專為企業、員工和大學三方居中搭橋的公司應運而生，服務內容和數量年年增加。

EdAssist Solutions便是這類公司，副總裁布班(Jill Buban)說，十多年來為美國銀行(Bank of America)、家庭站(Home Depot)、T-Mobile等全球230家最大雇主打理教育福利；新冠疫情讓勞動市場教育更受關注。

根據EdAssist Solutions最新研究，全美45%受訪工人說，過去一年更覺得教育對成長很重要，30%在職成人將沒錢付教育費列為追求高等教育最大障礙。

布班說，教育福利是求才和留才的方式。

推動教育的非營利機構Lumina Foundation研究發現，沃爾瑪參加教育計畫的小時工人離職機率明顯低於非參與者。

提供雇主教育福利管理平台的WorkForce Software執行長莫里尼(Mike Morini)說，對求才若渴的企業來說，宣布免費讀大學這類福利是很好的方法，而且可留才，至少在付學費期間可留住員工，比起雇用新人、培訓直到可完全發揮，付學費留住員工的代價相對小。

而且，公司可打造更聰明、強大的員工陣容，迎接未來的挑戰、從中受益。

布班說，目前，企業支付員工教育費的前5250美元免稅，超過該金額須按常規稅率課稅，但很多聲浪要求免稅額加倍。

教育福利可打動工人的心、喚起忠誠與奉獻精神。

莫里尼說，員工想得到認可、覺得自己有發言權並有參與感，對遠程和小時工來說可能很難。雇主在員工難以取得成功時滿足他們的願望、藉以提高其忠誠度，可能是最大的福利。

布班說，心理層面的好處是，員工覺得雇主希望看到他們成功，感受到公司的關懷。

教育 福利 沃爾瑪

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