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供應鏈重創零售業 一葉知秋

財經新聞組／綜合報導

對於Bed Bath & Beyond來說，本周真是辛苦了。自30日發布財報後，這家零售商的股價已下跌超過24%；其財報指出店面客流量放緩以及與供應鏈相關的成本上升。

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)表示，隨著FedEx和Nike在其最新財報中也指出類似的問題，經理人和投資人可能需要重新考慮對零售業的部位。

他說，「這讓人非常擔憂，尤其是股價走勢。」「它們的跌幅暗示了交易員針對這項消息所採取的的部位明顯不佳。」「投資人和經理人必須仔細審視投資組合，此刻退場求現並不丟人，尤其是在針對這些產業。」「之後可能會一路反彈，但就目前而言，最好還是開始採取防守策略較佳。」

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(J.C. O’Hara)也認為，投資人的確應該對零售業更加謹慎，「這不僅對消費者，而且對未來1到2季的整體零售業來說都是一次打擊。」「供應鏈問題在膨脹之前都是小問題，而Bed Bath & Beyond和其CEO的評論代表這不是個小問題。」

他也提前審視了另一家零售商的財報以確認他的擔憂，「下周二10月5日Levi’s將會發布財報。」「我很想知道它們是否會提到供應鏈問題，我敢肯定一定會，但另外像是大宗商品的通貨膨脹呢？」

歐哈拉說，在今年上漲近35%之後，Levi Strauss產品用量最大的棉花價格目前正處於10年高點，「這才是真正的通膨之源。因此，如果Levi's在目前暫居關鍵支撐點時還有進一步的利空因素，也不會讓人感到驚訝。」

他說，「在公布財報後，它可能會再下跌20%，所以這是下周值得密切關注的風向指標。」

投資 供應鏈 零售業

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