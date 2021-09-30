我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

殖利率續波動 道指升那指跌

財經新聞組／綜合報導

美股29日小漲，但由於10年期美國國債殖利率波動，科技股再次陷入困境。

道瓊工業平均指數上漲90.73點或0.26%至3萬4390.72點。史坦普500指數上漲6.83點或0.16%至4359.46點。以科技股為主的那斯達克綜合指數繼續下跌34.24點或0.24%至1萬4512.44點。由於債券殖利率飆升，那指28日創3月以來最糟單日走勢。

10年期美國國債殖利率29日早盤跌至接近1.5%，但晚盤又反彈至1.54%。28日曾觸及1.567%的高點，本周的大漲走勢對成長型類股造成壓力。

科技股努力反彈。蘋果小漲0.65%，Netflix上漲2.61%，但亞馬遜和Alphabet 股價下跌。

同時，由於公用事業類股跑贏大盤，防禦性股票表現良好。此外，航太巨頭波音公司上漲3.16%，成為道指中表現最好的個股之一。雖然天然氣價格大幅回落，但能源股再次走升。

美光公布2022年第1季獲利和營收前景低於預期，半導體類股下跌。Nvidia和Advanced Micro Devices也下跌。

與此同時，折扣零售商Dollar Tree宣布將增加股票回購並在某些地區試行提高售價，上漲16.49%，成為史指表現最好的個股。

道指和史指9月至今分別下跌2.7%和3.6%。那指下跌4.9%。

殖利率 指數 美國

上一則

中國基石藥業獲准在台設子公司 擬售3標靶藥物

下一則

鮑爾：通膨持續 明年才緩解

延伸閱讀

美股大跌主因：利率走升+華府失能

美股大跌主因：利率走升+華府失能
利率重創科技股 那指大跌逾2.8%

利率重創科技股 那指大跌逾2.8%
多頭示警 可能修正10%

多頭示警 可能修正10%
「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7% 再創新高

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7% 再創新高

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39
好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

2021-09-25 02:15
紐約市。圖：pixabay

全球金融中心指數排名 紐約仍居龍頭 中國城市呢？

2021-09-24 09:57
每日郵報報導，目前在占全美貨櫃量4成的主要港口外滯留的船舶數量，過去2個月期間就增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區。Getty Images

美國西岸港口航運大打結 超過60艘貨輪卡在港外

2021-09-25 07:32

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望