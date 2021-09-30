殖利率續波動 道指升那指跌

美股29日小漲，但由於10年期美國 國債殖利率 波動，科技股再次陷入困境。

道瓊工業平均指數 上漲90.73點或0.26%至3萬4390.72點。史坦普500指數上漲6.83點或0.16%至4359.46點。以科技股為主的那斯達克綜合指數繼續下跌34.24點或0.24%至1萬4512.44點。由於債券殖利率飆升，那指28日創3月以來最糟單日走勢。

10年期美國國債殖利率29日早盤跌至接近1.5%，但晚盤又反彈至1.54%。28日曾觸及1.567%的高點，本周的大漲走勢對成長型類股造成壓力。

科技股努力反彈。蘋果小漲0.65%，Netflix上漲2.61%，但亞馬遜和Alphabet 股價下跌。

同時，由於公用事業類股跑贏大盤，防禦性股票表現良好。此外，航太巨頭波音公司上漲3.16%，成為道指中表現最好的個股之一。雖然天然氣價格大幅回落，但能源股再次走升。

美光公布2022年第1季獲利和營收前景低於預期，半導體類股下跌。Nvidia和Advanced Micro Devices也下跌。

與此同時，折扣零售商Dollar Tree宣布將增加股票回購並在某些地區試行提高售價，上漲16.49%，成為史指表現最好的個股。

道指和史指9月至今分別下跌2.7%和3.6%。那指下跌4.9%。