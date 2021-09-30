鮑爾：通膨持續 明年才緩解

聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)雖堅稱通膨最終會緩解，但他29日表示，當前通膨壓力會持續到2022年。

鮑爾在歐洲央行 (ECB)主持的小組討論中表示，讓人們接種疫苗並阻止Delta變種病毒傳播「仍是我們擁有的最重要的經濟政策」，對此他感到十分「沮喪」。

他補充說，「運輸出現瓶頸和供應鏈 中斷問題沒有好轉也令人沮喪，事實上，獲利率顯然變得更糟了。」「我們認為這種情況可能會持續到明年，並且通膨居高不下的時間會比我們想像的更久。」

Fed首選的通膨指標正以大約30年來最快速度上升。鮑爾和他大多數同事表示，隨著供應鏈瓶頸的緩解和需求回到疫情前水平，預計當前的通膨壓力將會回落至正常水平。他表示，2022年應該會是經濟成長「相當強勁的一年」。

然而，Fed官員們最近承認，當前的通膨狀況並沒有像Fed想像的那樣緩解。聯邦公開市場委員會(FOMC)上周將2021年核心通膨預測從6月的3%預測調升至3.7%。

鮑爾說：「當前的通膨飆升事實上是供應限制無法滿足需求非常強勁所導致，而這一切都與經濟重新開放有關；重新開放是個從開始、中間到結束的過程。」「這些事情正在解決。很難說這些影響在此期間會有多大或會持續多久。」

鮑爾對通膨會暫時性持續的預期說法，得到ECB行長拉加德(Christine Lagarde)的附和。她與鮑爾、英國央行行長貝利(Andrew Bailey)和日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)共同參與了小組討論。

拉加德說，「我們非常仔細地監測，但沒有理由相信我們現在看到的這些物價上漲大多不會是暫時性的。」

鮑爾表示，如果情況並非如此，Fed已準備採取行動。Fed官員已經表示傾向於年底前開始縮減每月的資產購買規模，不過預計至少要到2022年底才會升息。

他說，「當然，如果通膨持續走高並引起嚴重擔憂，FOMC肯定會做出回應，我們將使用工具來確保通膨維持在與我們目標一致的水平上。」