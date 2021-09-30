我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

鮑爾：通膨持續 明年才緩解

財經新聞組／綜合報導

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)雖堅稱通膨最終會緩解，但他29日表示，當前通膨壓力會持續到2022年。

鮑爾在歐洲央行(ECB)主持的小組討論中表示，讓人們接種疫苗並阻止Delta變種病毒傳播「仍是我們擁有的最重要的經濟政策」，對此他感到十分「沮喪」。

他補充說，「運輸出現瓶頸和供應鏈中斷問題沒有好轉也令人沮喪，事實上，獲利率顯然變得更糟了。」「我們認為這種情況可能會持續到明年，並且通膨居高不下的時間會比我們想像的更久。」

Fed首選的通膨指標正以大約30年來最快速度上升。鮑爾和他大多數同事表示，隨著供應鏈瓶頸的緩解和需求回到疫情前水平，預計當前的通膨壓力將會回落至正常水平。他表示，2022年應該會是經濟成長「相當強勁的一年」。

然而，Fed官員們最近承認，當前的通膨狀況並沒有像Fed想像的那樣緩解。聯邦公開市場委員會(FOMC)上周將2021年核心通膨預測從6月的3%預測調升至3.7%。

鮑爾說：「當前的通膨飆升事實上是供應限制無法滿足需求非常強勁所導致，而這一切都與經濟重新開放有關；重新開放是個從開始、中間到結束的過程。」「這些事情正在解決。很難說這些影響在此期間會有多大或會持續多久。」

鮑爾對通膨會暫時性持續的預期說法，得到ECB行長拉加德(Christine Lagarde)的附和。她與鮑爾、英國央行行長貝利(Andrew Bailey)和日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)共同參與了小組討論。

拉加德說，「我們非常仔細地監測，但沒有理由相信我們現在看到的這些物價上漲大多不會是暫時性的。」

鮑爾表示，如果情況並非如此，Fed已準備採取行動。Fed官員已經表示傾向於年底前開始縮減每月的資產購買規模，不過預計至少要到2022年底才會升息。

他說，「當然，如果通膨持續走高並引起嚴重擔憂，FOMC肯定會做出回應，我們將使用工具來確保通膨維持在與我們目標一致的水平上。」

鮑爾 央行 供應鏈

上一則

殖利率續波動 道指升那指跌

下一則

中國去年對外投資1537.1億美元 全球第一

延伸閱讀

鮑爾：通膨壓力居高不下

鮑爾：通膨壓力居高不下
Fed鮑爾想連任主席 參議員華倫反對：他是危險人物

Fed鮑爾想連任主席 參議員華倫反對：他是危險人物
Fed鮑爾：供應瓶頸持續 通膨壓力未來數月居高不下

Fed鮑爾：供應瓶頸持續 通膨壓力未來數月居高不下

美股三個變數 恐陷動盪

美股三個變數 恐陷動盪

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39
好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

2021-09-25 02:15
紐約市。圖：pixabay

全球金融中心指數排名 紐約仍居龍頭 中國城市呢？

2021-09-24 09:57
每日郵報報導，目前在占全美貨櫃量4成的主要港口外滯留的船舶數量，過去2個月期間就增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區。Getty Images

美國西岸港口航運大打結 超過60艘貨輪卡在港外

2021-09-25 07:32

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望