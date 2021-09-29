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揭開神秘面紗 他們靠這招投資法成「地表最富有家族」

編譯林奇賢／綜合外電
根據彭博富豪指數，華頓家族的財富淨值為2,380億美元，是全球最富有的家族。路透
根據彭博富豪指數，華頓家族的財富淨值為2,380億美元，是全球最富有的家族。路透

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）的創辦家族華頓（Walton），是當今地表最富有的家族。多年來，華頓家族如何進行投資，一直都覆上神祕面紗。如今隨年輕一代展現影響力，情況開始改變，而且他們去年初出售價值約65億美元的沃爾瑪股票，導致他們也較難繼續保持低調。

根據華頓家族的投資公司WIT提交給美國證管會（SEC）的文件，截至6月底，WIT持有價值近50億美元的投資部位，高於去年12月底的38億美元，其中絕大多數是投資在低手續費的指數股票型基金（ETF），例如Vanguard富時新興市場ETF（交易代號：VWO）、Vanguard短期政府債券ETF（VGSH），而且WIT也持有阿波羅全球管理公司、雲端軟體商Snowflake、中國的拼多多等股票。

根據彭博富豪指數，華頓家族的財富淨值為2,380億美元，是全球最富有的家族。他們約半數的財富都和全球最大的零售商沃爾瑪息息相關，而沃爾瑪是山姆‧華頓（Sam Walton）在1950年所創辦。

對上市公司來說，華頓家族仍持有相當大量的沃爾瑪股票，但沃爾瑪近年來實施一連串的庫藏股計畫，已促使他們出售股票來維持穩定的持股比率。由於售股得來的錢大量湧入家族辦公室和華頓家族基金會，因此他們需要更精明的投資方式。

華頓家族主要家族辦公室Walton Enterprises的代表證實，WIT是代華頓家族操盤的關係企業。WIT是華頓投資團隊（Walton Investment Team）的縮寫，成立於去年初。

SEC要求管理資產超過1億美元的投資機構，必須揭露持股部位，也就是要提交所謂的13F申報文件，但家族辦公室可以申請不提交文件。在家族辦公室Archegos融資斷頭事件發生後，愈來愈多美國的家族辦公室開始揭露投資部位。

彭博資訊整理出WIT的前十大持有部位。
彭博資訊整理出WIT的前十大持有部位。

投資 沃爾瑪 股票

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