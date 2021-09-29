美股為何重挫？三大顧慮累積10天一次算總帳

美國股市28日重挫，主要反映三大顧慮。路透

美國股、債市28日（周二）重挫，跌勢是5月來最猛。投資 人這回到底在怕什麼？為什麼上周聯準會（Fed）表示今年將開始縮減購債時，市場初步反應平淡，對照現在的市場反應，這幾天究竟發生何事，讓市場氣氛丕變？

金融時報（FT）報導指出，英國央行 （BoE）鷹派官員的言論，加上中國大陸地產開團恒大的債務危機引起一陣驚慌、通膨復熾久久不消退的可能性大增，以及布蘭特原油價格一度漲破每桶80美元，都可能逐漸加深投資人顧慮。美國長期公債殖利率 躍升，或許是壓垮市場信心的最後一根稻草。

摩根大通資產管理公司固定收益投資長Bob Michele認為，過去十天來發生了下列三件大事，加總起來變成28日市場難以承受之重。

一，央行態度變化

Michele指出，不只是Fed，還有BoE和澳洲準備銀行（RBA），都接近調整貨幣政策並開始縮減購債。

他說：「這些央行每月購債金額總計3,000億美元，一旦他們退場，情勢轉變可想而知。實質殖利率為負1%，並不正常，是央行人為操作的結果。」

二，通膨恐非暫時性

另一顧慮是，市場逐漸認清，經濟重啟帶動的物價上漲「壓力短期內不會消失——供應鏈瓶頸、能源價格、貨櫃輪塞港、缺工問題等。這不是幾個月就能化解，可能需要費時幾年，期間要把事辦妥，將花費更多成本」。

三，債務有沒有上限

第三件事是債務上限。他說：「有沒有人退一步思考，然後察覺各方正在激辯債務上限，因為發行了那麼多的債，還會發行更多？這是一記當頭棒喝：如果央行都縮手了，那麼這些債誰來買？顯然是像我這樣的人。但我可不會在政府公債實質殖利率是負的時候買進。」

未來實質殖利率要維持為負值，只有兩種情況：經濟成長不如預期，或Fed延緩縮減購債和升息，或兩者皆是。否則，利率看來是升定了，差別只是緩緩攀升，還是急速竄升。緩升，則對風險性資產無礙；飆升，則往往會促使投資人去槓桿化，造成資產價格在混亂中重估。

華爾街傳統看法是，低利率助長股價，利率走高則不利股市，從最近殖利率回升導致美股報以跌聲，即可見一斑 。不過，這也要看是什麼原因推升利率。是因為經濟強勁擴張，或只因通膨加速？若原因是經濟強，未來企業有更高的現金流可期，那就無妨；但若經濟不強通膨卻迅速升溫，這種所謂的「停滯性通膨」（stagflation）展望將打擊股市。

觀察對經濟敏感的價值股走勢如何，可見一些蛛絲馬跡。若是利率升高是良性的，大致受經濟成長驅動，那麼價值股相對於成長股（如科技股）的表現應該比較強，或至少價值股本身能像春季時那樣屹立不搖。

檢視羅素1000價值股與羅素1000成長股的相對表現可知，在美國10年期公債殖利率加速升高之際，價值股目前為止表現仍超越成長股；但若以絕對值計，價值股最近走勢已開始橫向整理。這種反應看來較像是「停滯性通膨」，而不是「再膨脹」行情。