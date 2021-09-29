7月房價 年增近20% 21年新高

史坦普CoreLogic Case-Shiller 20大城房價指數在7月同比上漲19.9%，創2000年來最大漲幅。在20大城中，有17個房價漲幅高於6月；有19個房價創下歷史新高。唯一的例外是芝加哥，僅比2006年高點低0.3%。鳳凰城、聖地牙哥和西雅圖的價格漲幅最大，鳳凰城連續26個月位居全美首位。

9月消費者信心 7個月新低

經濟諮商會調查顯示，9月消費者信心由8月的115.2降至109.3，為連續第3個月下降，觸及2月來最低水平。未來6個月對購屋以及汽車 和主要家用電器等大件商品的興趣降低；對勞動市場的看法也不如前一個月那麼樂觀。未來6個月通膨預期由上月的6.7%降至6.5%。

GM電動商用車獲Verizon採用

通用汽車(GM)商用電動車業務BrightDrop計畫在2023年推出第二款麵包車，Verizon Communications將成為第一個客戶。GM表示，第二款電動麵包車EV410 是一款中型工作車，預計像Verizon這種客戶不需要像1月發表的大型送貨車EV600。

亞馬遜推智慧機器人等新產品

亞馬遜在繁忙的假日購物季前推出一系列新產品，包括名為Astro的家用機器人、第一個智慧恆溫器、可以掛在牆上的Echo Show 15、與迪士尼合作的「嘿、迪士尼」Echo功能、讓小孩可透過投射視訊與朋友同樂的Amazon Glow、全新的Halo View健身追蹤器以及Halo Fitness和Halo Nutrition服務。

聯航員工疫苗 強制令28日到期

聯合航空員工接種Covid-19疫苗的最後期限在28日畫下句點。CEO柯比(Scott Kirby)表示，該公司98.5%的員工都已接種疫苗。但一位女發言人表示，其中不包括因宗教或醫療原因而獲豁免的員工。擁有6萬7000名員工的聯航表示，獲得豁免的員工將獲得臨時無薪假。其餘未接種疫苗者將被解雇。

福特汽車要員工說明接種狀況

福特汽車要求美國計時工和正式員工說明新冠疫苗接種狀態，以遵守拜登總統本月初宣布的強制性篩檢或疫苗接種方案。受薪員工必須提交報告，但加入美國汽車工會的員工則是自願性。該公司證實，這項要求對代理商或其他承包商也具強制性。