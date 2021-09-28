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炒房利潤降至33% 10年來最低

財經新聞組／綜合報導

炒房從來都不是件容易的事。由於供應偏低、價格走高以及新冠病毒疫情引發的蜂擁購房潮，情況近日尤其變得更困難。

炒房被定義為12個月內買賣同一棟房屋，利潤大多上取決於房市的健康狀況以及炒作成本。大多數炒房者會以某種方式升級或裝修房屋以增加回報。

根據房地產數據庫Attom的統計，即使障礙重重，但今年第2季仍有近8萬套單屋住宅和公寓被炒作，占所有房屋銷售近5%。雖然交易量低於過去10年平均水平，但卻是一年多以來炒房量首見成長。

然而，利潤正在萎縮。隨著房價上漲，第2季典型炒房毛利增至6萬7000元。但在考慮所有成本後計算的投資回報卻下降了。第2季回報率僅為33.5%，低於前一季的37%，低於2020年第2季的40%。這是2011年以來最低的回報；當時的房市仍因次貸危機而未復甦。

Attom產品長泰塔(Todd Teta)表示，「這並不是說炒房已經過時。即使在計算翻新和持有成本後，短期投資33%的獲利率仍然相當可觀。」「但若繼續出現今年第2季這樣的情形，投資人可能需要重新思考是否繼續下去。」

投資回報率最高的大都會區包括：俄克拉荷馬城(196%)、北達科他州Fargo(185%)、匹茲堡(154%)、內布拉斯加州奧馬哈(135%)、費城(100%)、紐約州水牛城(93%)、巴爾的摩(91%)。

炒房獲利率最低的地區則有：密西西比州Gulfport(- 8%)、德科Corpus Christi(+0.7%)、德州College Station(+1%)、德州Longview(+7%)、阿拉巴馬州Daphne-Fairhope(+8.5%)。

回報率降低是受幾個原因影響。房價仍在快速上漲，但最近漲幅有所放緩。此外，由於疫情造成通貨膨脹和供應鏈中斷，裝修房屋的成本大幅上升。

更重要的是，泰塔說，許多炒房者是個體戶或小型業者，他們無法獲得大型房屋建商擁有的木材等折扣後成本，「因此，他們最終只能像普通消費者一樣支付市價。」

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